Как водителей "разводят" на штраф за пьяное вождение: юрист назвал три самых популярных метода
Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда их останавливают сотрудники правоохранительных органов и проверяют на употребление алкоголя. Адвокат Роман Симутин назвал три самых популярных метода, которыми "разводят" водителей на большой штраф.
Как выглядят эти методы, Симутин рассказал в видео на своей странице в Facebook.
Ситуация 1
Полиция редко спрашивает водителя, употреблял ли он алкоголь сегодня. В основном интересуются, употребляли ли спиртное вчера. Почему-то большинство водителей отвечают - да. И сразу появляется законная причина для освидетельствования.
И хотя потом будет масса нарушений при составлении протоколов или материалов, но как сказал судья апелляционного суда: "Процедура нарушена, но он же сказал, что пил".
Ситуация 2
Полицейские не зафиксировали на видео, что вы были за рулем, но предложили переставить авто, чтобы не мешать другим участникам движения.
Вы садитесь за руль и добросовестно переставляете авто на 2 метра. Как думаете, какое видео попадет в суд и с какого момента?
Ситуация 3
Вы дыхнули в трубочку и прибор показал в пределах нормы - 0,2 промиле. Вам сразу скажут дыхнуть еще раз, повторно. И можете не сомневаться, прибор покажет состояние опьянения.
Не ведитесь на этот "развод". Требуйте для повторной проверки новую трубочку.
Кстати, ранее мы писали о том, что адвокат назвал еще три ситуации, когда водителей разводят на состояние опьянения.
А еще рассказывали о том, как проверить, находитесь ли вы в секретной базе уклонистов.