"Як розводять водіїв на стан сп'яніння". Адвокат назвав популярні хитрощі
Дуже часто патрульні хитрують, коли пропонують водіям пройти огляд стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння для складання протоколу за ст. 130 КУпАП.
Адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео розповів про головні трюки з цим обманом.
Головні схеми розводу
Перша можлива ситуація
За словами адвоката, водія зупиняють патрульні із перевіркою документів, страховки.
"Раптом чуєте: "Щось у вас зіниці розширені і помітна пітливість, ви випадково не вживали наркотичні засоби?" - описує можливу ситуацію Сімутін.
Потім водію пропонують проїхати до медустанови для огляду. Він зазвичай обурюється та запевняє, що не вживає наркотики.
Тоді патрульні пропонують написати в протоколі, що ви не вживаєте наркотичні засоби.
"А після написання такої фрази прощайтеся на рік з правами водія і готуйте 17 тисяч гривень штрафу", - попереджає експерт.
Друга можлива ситуація
Водієві пропонують пройти огляд на алко або наркосп'яніння, але у нього не має часу.
"Тоді пропонують просто так і написати в протоколі: "Поспішаю, від огляду в лікарні відмовляюся". І знову є документально засвідчений капкан та штраф", - запевняє Сімутін.
Третя можлива ситуація
Наприклад, водій стоїть біля автомобіля, коли під'їжджає патруль та вимагає документи. І замість паспорта, ви показуєте їм посвідчення водія.
"І починається: "Авто ваше? Страхування є? А ви, бува, не вживали?"
Закінчується все складанням протоколу за відмову у проходженні на стан сп'яніння. Тому адвокат рекомендує показувати паспорт, а не права.
Четверта можлива ситуація
Іноді буває така ситуація, коли ви заперечуєте факт управління, але при всьому складають протокол і пропонують варіант.
"Мовляв, вони не заберуть авто, але ви знайдете іншого водія, а в протоколі напишете, що зобов'язуєтесь не керувати автомобілем до повного витверезіння. І як би парадоксально це не звучало, і водії, які заперечують факт керування, пишуть у протоколі таку фігню", - повідомляє Роман.
За його словами, водій цим фактично визнає, що він керував авто у стані сп'яніння.
Раніше адвокат розповів, як уникнути незаконного штрафу за нетверезу їзду.