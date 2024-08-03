Як візуально збільшити маленьке вікно: 7 ефективних способів

Підніміть штори вище

Щоб створити ілюзію висоти для ваших вікон, повісьте карниз для штор вище над вікном. Це подовжить вигляд вікна, привертаючи увагу до стелі.

Для того щоб стеля не здавалася занадто низькою, встановіть карниз не менш ніж за 10 сантиметрів від стелі, залишивши трохи простору над верхом штор.

Використовуйте штори до підлоги

Як і в випадку з високими та широкими карнизами, штори, що звисають до підлоги, також додадуть вашим вікнам більшого вигляду. Вони додають довжини до нижньої частини вікон, включаючи більше простору у загальний вигляд вікна.

Об’єднайте кілька вікон одним карнизом

Якщо на стіні більше одного вікна, ви можете створити відчуття простору, об’єднавши їх одним набором штор. Замість розділення площини стіни декількома окремими карнизами, використовуйте один карниз для кількох штор, дозволяючи їм покривати простір між вікнами.

Виберіть ширші штори

Для надання вашим вікнам більшої ширини використовуйте ширший карниз і закріпіть кронштейни на відстані від 15 до 30 сантиметрів за межами віконної рами. Це створить ілюзію більшого вікна, додаючи ширини до загального вигляду.

Широкі штори до підлоги - це простий та зручний спосіб "збільшити" вікна (фото: Freepik.com)

Використовуйте фарбу для додавання висоти

Щоб досягти високого, тонкого вигляду при коротких вікнах, пофарбуйте стіну над і під вікном у колір, що відповідає обрамленню. Це створить вертикальну смугу кольору обрамлення від підлоги до стелі навколо вікна, роблячи його візуально більшим без зайвих деталей.

Додайте контраст обрамленню

У деяких випадках, коли обрамлення зливається з фоном, це може зробити вікна візуально більшими. Проте сміливий контраст, особливо на внутрішньому краю обрамлення, може додати глибини вашим вікнам і підсилити світло, що проходить крізь них.

Темніше обрамлення на світлій стіні допоможе вікну виділитися, створюючи більш вражаючий вигляд.

Обирайте вертикальний візерунок

Штори з візерунком можуть використовуватися для розширення сприйнятої площі вікна, додаючи інтерес до вигляду. Витягування погляду вгору і вшир допомагає зробити вікна візуально більшими.

Смуги є звичайним вибором для цієї ілюзії, але можна також спробувати геометричні візерунки, як-от зигзаги, щоб подовжити вигляд вікон.