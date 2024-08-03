Як візуально збільшити маленьке вікно: 7 ефективних способів

Якщо кімната не дуже велика, то зробити її більш просторою можна за допомогою розміру та розташування вікон. Проте, заміна вікон на більші або додавання нових може бути дорогою справою. Тож які існують прості трюки, що допоможуть зробити маленькі вікна візуально більшими?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало поради, як можна оформити ваші вікна, щоб вони здавалися більшими, а уся кімната візуально стала більш просторою та світлою.
Щоб створити ілюзію висоти для ваших вікон, повісьте карниз для штор вище над вікном. Це подовжить вигляд вікна, привертаючи увагу до стелі.
Для того щоб стеля не здавалася занадто низькою, встановіть карниз не менш ніж за 10 сантиметрів від стелі, залишивши трохи простору над верхом штор.
Як і в випадку з високими та широкими карнизами, штори, що звисають до підлоги, також додадуть вашим вікнам більшого вигляду. Вони додають довжини до нижньої частини вікон, включаючи більше простору у загальний вигляд вікна.
Якщо на стіні більше одного вікна, ви можете створити відчуття простору, об’єднавши їх одним набором штор. Замість розділення площини стіни декількома окремими карнизами, використовуйте один карниз для кількох штор, дозволяючи їм покривати простір між вікнами.
Для надання вашим вікнам більшої ширини використовуйте ширший карниз і закріпіть кронштейни на відстані від 15 до 30 сантиметрів за межами віконної рами. Це створить ілюзію більшого вікна, додаючи ширини до загального вигляду.
Щоб досягти високого, тонкого вигляду при коротких вікнах, пофарбуйте стіну над і під вікном у колір, що відповідає обрамленню. Це створить вертикальну смугу кольору обрамлення від підлоги до стелі навколо вікна, роблячи його візуально більшим без зайвих деталей.
У деяких випадках, коли обрамлення зливається з фоном, це може зробити вікна візуально більшими. Проте сміливий контраст, особливо на внутрішньому краю обрамлення, може додати глибини вашим вікнам і підсилити світло, що проходить крізь них.
Темніше обрамлення на світлій стіні допоможе вікну виділитися, створюючи більш вражаючий вигляд.
Штори з візерунком можуть використовуватися для розширення сприйнятої площі вікна, додаючи інтерес до вигляду. Витягування погляду вгору і вшир допомагає зробити вікна візуально більшими.
Смуги є звичайним вибором для цієї ілюзії, але можна також спробувати геометричні візерунки, як-от зигзаги, щоб подовжити вигляд вікон.
Раніше ми вже писали про поширені помилки, які роблять усі, коли вішають штори в будинку.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Playbook, Lifehacker.