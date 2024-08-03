Как визуально увеличить маленькое окно: 7 эффективных способов

Поднимите шторы выше

Чтобы создать иллюзию высоты для окон, повесьте карниз для штор выше над окном. Это продлит вид окна, привлекая внимание к потолку.

Для того чтобы потолок не казался слишком низким, установите карниз не менее чем в 10 сантиметрах от потолка, оставив немного пространства над верхом штор.

Используйте шторы до пола

Как и в случае с высокими и широкими карнизами, свисающие к полу шторы также придадут вашим окнам большего вида. Они добавляют длины к нижней части окон, включая большее пространство в общий вид окна.

Объедините несколько окон одним карнизом

Если на стене больше одного окна, вы можете создать ощущение пространства, объединив их одним набором штор. Вместо разделения плоскости стены несколькими отдельными карнизами используйте один карниз для нескольких штор, позволяя им покрывать пространство между окнами.

Выберите более широкие шторы

Для предоставления вашим окнам большей ширины используйте более широкий карниз и закрепите кронштейны на расстоянии от 15 до 30 сантиметров за пределами оконной рамы. Это создаст иллюзию большего окна, добавляя ширины в общий вид.

Широкие шторы для пола - это простой и удобный способ "увеличить" окна (фото: Freepik.com)

Используйте краску для добавления высоты

Чтобы добиться высокого, тонкого вида при коротких окнах, покрасьте стену над и под окном в цвет, соответствующий обрамлению. Это создаст вертикальную полосу цвета обрамления от пола до потолка вокруг окна, делая его зрительно большим без лишних деталей.

Добавьте контраст обрамлению

В некоторых случаях, когда обрамление сливается с фоном, это может сделать окна визуально больше. Однако смелый контраст, особенно на внутреннем краю обрамления, может добавить глубины вашим окнам и усилить проходящий сквозь них свет.

Более темное обрамление на светлой стене поможет окну выделиться, создавая более впечатляющий вид.

Выбирайте вертикальный узор

Шторы с узором могут использоваться для расширения воспринятой площади окна, придавая интерес к виду. Вытягивание взгляда вверх и вширь помогает сделать окна визуально больше.

Полосы являются обычным выбором для этой иллюзии, но можно также попробовать геометрические узоры, например зигзаги, чтобы продлить вид окон.