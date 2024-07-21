Як зробити темну кімнату світлішою: 10 порад по дизайну

Інтер’єри кімнат з малою кількістю природного світла можуть бути важкими для декорування. Такі приміщення зазвичай здаються непривітними, що є небажаним, особливо якщо це спальня чи вітальня. Як це виправити?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає про 10 порад щодо інтер’єру, які швидко освітлять темну кімнату.

Вибирайте світлі кольори фарби

Темні фарби лише зроблять кімнату похмурішою. Замість цього обирайте світлий фон. Відтінки бежевого, білого, світло-сірого та коричневого - чудові варіанти для темної кімнати.

Додайте шпалери

Окрім світлих фарб, використовуйте шпалери. Додайте текстури за допомогою тканинних шпалер або оберіть сміливий візерунок. Це особливо ефективно у ванній кімнаті, де природне світло зазвичай мінімальне.

Додайте акцентне освітлення

Тепле акцентне освітлення може значно освітлити темну кімнату. Лампи чудово підходять для читання чи роботи, але також додають затишку як джерело навколишнього світла.

Використовуйте легкі віконні завіси

Не блокуйте незначну кількість світла важкими шторами. Якщо потрібна приватність або тепло взимку, додайте легкі панелі за вашими основними шторами.

Обирайте світлі меблі

Вибирайте меблі зі світлою оббивкою або натуральним деревом. Уникайте громіздких або темних предметів, які можуть візуально обтяжувати простір.

Світлі кольори меблів та стін роблять кімнату значно світлішою (фото: Pexels.com)

Використовуйте регулятори яскравості

Встановіть вимикачі з регуляторами яскравості для контролю рівня освітлення. Це допоможе створити затишок і теплоту в кімнаті.

Прикрашайте дзеркалами

Дзеркала відбивають світло від ламп, стельового освітлення та свічок, роблячи кімнату яскравішою. Розміщуйте дзеркала стратегічно для відображення природного світла.

Дзеркальні поверхні

Окрім дзеркал, використовуйте інші подібні поверхні, такі як скло, акрил і глянцеві покриття. Розгляньте можливість використання скляного журнального столика, акрилових стільців або глянцевих шаф.

Додайте килим

Світлий килим на дерев’яній підлозі може значно змінити тон кімнати, роблячи її світлішою та м'якшою.

Використовуйте світлі подушки та пледи

Акценти також важливі. Обирайте світлі подушки та пледи як за кольором, так і за матеріалом. Льон і бавовна чудово додають відчуття світла і яскравості.