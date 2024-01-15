Ось які помилки роблять усі, коли вішають штори в будинку

Штори - прекрасний спосіб покращити зовнішній вигляд кімнати. Однак, часті помилки при вивішуванні призводять до поганого виду. Погано повішені штори перетворять приголомшливу кімнату в безлад, адже вони привертають на себе багато уваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Занадто низько висить карниз

Керівник студії дизайну інтер’єру Шаліні Гангулі розповів, що неправильне розміщення висоти є поширеною помилкою.

Коли довжина карниза, не достатня з обох сторін вікна, штори в інтер'єрі виглядають натягнутими, через що кімната стає візуально менше, ніж є насправді.

При виборі довжини додайте кілька додаткових сантиметрів з кожного боку вікна, щоб забезпечити правильний розмір карниза.

Занадто довгі або короткі штори

При виборі штор легко помилитися з довжиною.

Дехто вішає карниз нижче, намагаючись отримати штори потрібної довжини, але це робить їх явно не пропорційними.

Використання надто коротких штор може "підірвати" загальну естетику, тому вибирайте довжину до підлоги. Найкраще не поспішати, щоб ретельно виміряти та все спланувати заздалегідь.

З іншого боку, ваші штори також можуть бути занадто довгими. Цю помилку можна легко виправити. Якщо ви помилково придбали занадто довгі штори, можна обрізати їх і підшити до потрібної довжини.

Ширина штор

При виборі штор люди часто помиляються з розміром, не розраховуючи необхідний запас для красивих складок. В результаті при навішуванні штори виглядають розтягнутими.

Якщо ви не можете знайти готові штори потрібної ширини, краще зробити їх на замовлення відповідного розміру.

Вибір форми

Колір та товщина штор може вплинути як на її роботу, так і на зовнішній вигляд. Подумайте про поєднання різних варіантів, щоб отримати найкраще.

Наприклад, якщо вам потрібен м’який повітряний вигляд штор у вашій спальні і потрібен ефект затемнення вранці, то можна встановити подвійні карнизи, щоб все поєднати.

Всі аксесуари, як-от мотузки та застібки можна додати, щоб штори краще відповідали стилю інтер’єру.

Як повісити штори

Один із найпоширеніших і найпопулярніших способів кріплення штор - встановлення карниза. Карнизи бувають пластикові, дерев'яні та металеві. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки.

Один досить поширений і популярний спосіб кріплення штор - це використання спеціальних гачків. Такі кріплення бувають різних видів і кріпляться по-різному.

Кріплення гачків безпосередньо до стіни - це універсальний спосіб, що дозволяє розмістити штори в будь-якому місці кімнати.

Гачки можна розташувати горизонтально, вертикально, під кутом - як вам потрібно і зручно для дизайну. Щоб надійно закріпити гачки на стіні, потрібно попередньо просвердлити в ній отвори, вставити дюбелі і вкрутити саморізи. Відстань між гачками розраховується виходячи з ширини штор.

Кріплення гачків безпосередньо до рами вікна зручно тим, що не потрібно додатково свердлити стіни. У такому випадку гачки чіпляються за краї віконної рами.