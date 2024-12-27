Як визначити, що вам телефонують шахраї: головні ознаки

Шахрайські дзвінки - це реальність, з якою багато хто з нас стикається рано чи пізно. У кращому випадку вони дратують, але в гіршому - можуть бути небезпечними.

Про те, як розпізнати такі дзвінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Запит конфіденційної інформації

Служба підтримки ніколи не запитує ваші дані для входу. Іноді вас можуть попросити відповісти на запитання безпеки, але ніколи - надати пароль. Насправді, пароль не можна повідомляти нікому.

Іншу конфіденційну інформацію, таку як ваша домашня адреса або дата народження, також не слід передавати незнайомцям по телефону.

Пам'ятайте, що якщо ви не зверталися до технічної підтримки, малоймовірно, що вона сама буде вам телефонувати. Шахраї часто представляються співробітниками служби підтримки, тому, якщо ви не просили про допомогу, майже напевно це обман.

Грубість або агресія під час спілкування з ними

Шахраї не піклуються про ваші інтереси, і деякі з них можуть ставати ворожими, якщо ви не погоджуєтеся на їхні умови. Якщо той, хто телефонує, починає ображати або кричати, найімовірніше, це спроба шахрайства. Навіть якщо це був справжній випадок (що вкрай малоймовірно), навряд чи ви захочете мати справу з такою людиною.

Повісьте слухавку і заблокуйте номер. Сперечатися з такими людьми марно, і спроби розрядити ситуацію ні до чого не приведуть. Якщо той, хто телефонував, видавав себе за співробітника компанії, обов'язково повідомте про це в цю організацію.

Погрози правового характеру

Шахраї часто використовують маніпуляції і тактику залякування, щоб отримати від вас потрібну інформацію. Один зі способів - погрожувати юридичними наслідками. Наприклад, той, хто телефонує, може заявити, що ви винні гроші за автомобільні платежі, і почати перераховувати "наслідки" за недотримання їхніх вимог.

Якщо ви не погоджуєтеся, шахрай може також погрожувати повідомити в поліцію. Вони можуть робити це не в агресивній формі, що ускладнює розпізнавання подібних схем. Якщо ви стурбовані, завжди можна звернутися в реальну організацію, щоб уточнити, чи був дзвінок справжнім.

Фальшиві акції та розіграші

На жаль, ви навряд чи виграли мільйони гривень у конкурсі, в якому ніколи не брали участі. У таких ситуаціях можна з упевненістю сказати, що дзвінок - шахрайство.

Ті, хто телефонує, можуть також намагатися заманити вас акціями або знижками. Такі дзвінки краще ігнорувати. Ви завжди можете перевірити справжність пропозицій на офіційному сайті магазину або виробника.

Врахуйте, що шахраї можуть використовувати ваші профілі в соціальних мережах, щоб адаптувати свої "акції" під вас, тому важливо приділити увагу налаштуванням конфіденційності.

Невизначена інформація

Якщо хтось дійсно хоче зв'язатися з вами телефоном, зазвичай він надає якомога більше інформації. Шахраї ж часто говорять розпливчасто.

Наприклад, якщо ви "виграли в конкурсі", шахрай може не розкрити всі ключові деталі. Аналогічно, якщо ви нібито скоїли якесь правопорушення, вони можуть не пояснити повністю причини.

Зверніть увагу на такі ознаки та завершіть дзвінок. Також важливо попередити інших, щоб вони не стали жертвами подібного шахрайства.

Телефонних шахраїв завжди краще уникати. Хоча сучасні телефони набагато краще розпізнають такі виклики, все ж необхідно зберігати пильність.

Одним зі способів захисту є знання телефонних кодів, які часто використовуються шахраями. Також корисно пам'ятати, чи зверталися ви до служби підтримки, і перевіряти достовірність пропозицій, які ви отримуєте.