Как определить, что вам звонят мошенники: главные признаки

Мошеннические звонки - это реальность, с которой многие из нас сталкиваются рано или поздно. В лучшем случае они раздражают, но в худшем - могут быть опасны.

О том, как распознать такие звонки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Запрос конфиденциальной информации

Служба поддержки никогда не запрашивает ваши данные для входа. Иногда вас могут попросить ответить на вопросы безопасности, но никогда - предоставить пароль. На самом деле, пароль нельзя сообщать никому.

Другую конфиденциальную информацию, такую как ваш домашний адрес или дату рождения, также не следует передавать незнакомцам по телефону.

Помните, что если вы не обращались в техническую поддержку, маловероятно, что она сама будет вам звонить. Мошенники часто представляются сотрудниками службы поддержки, поэтому, если вы не запрашивали помощь, почти наверняка это обман.

Грубость или агрессия при общении с ними

Мошенники не заботятся о ваших интересах, и некоторые из них могут становиться враждебными, если вы не идете на их условия. Если звонящий начинает оскорблять или кричать, скорее всего, это попытка мошенничества. Даже если это был подлинный случай (что крайне маловероятно), вряд ли вы захотите иметь дело с таким человеком.

Повесьте трубку и заблокируйте номер. Спорить с такими людьми бесполезно, и попытки разрядить ситуацию ни к чему не приведут. Если звонящий выдавал себя за сотрудника компании, обязательно сообщите об этом в данную организацию.

Угрозы правового характера

Мошенники часто используют манипуляции и тактику запугивания, чтобы получить от вас нужную информацию. Один из способов - угрожать юридическими последствиями. Например, звонящий может заявить, что вы должны деньги за автомобильные платежи, и начать перечислять "последствия" за несоблюдение их требований.

Если вы не соглашаетесь, мошенник может также угрожать сообщить в полицию. Они могут делать это не в агрессивной форме, что усложняет распознавание подобных схем. Если вы обеспокоены, всегда можно обратиться в реальную организацию, чтобы уточнить, был ли звонок подлинным.

Фальшивые акции и розыгрыши

К сожалению, вы вряд ли выиграли миллионы гривен в конкурсе, в котором никогда не участвовали. В таких ситуациях можно с уверенностью сказать, что звонок - мошенничество.

Звонящие могут также пытаться заманить вас акциями или скидками. Такие звонки лучше игнорировать. Вы всегда можете проверить подлинность предложений на официальном сайте магазина или производителя.

Учтите, что мошенники могут использовать ваши профили в социальных сетях, чтобы адаптировать свои "акции" под вас, поэтому важно уделить внимание настройкам конфиденциальности.

Неопределенная информация

Если кто-то действительно хочет связаться с вами по телефону, обычно он предоставляет как можно больше информации. Мошенники же часто говорят расплывчато.

Например, если вы "выиграли в конкурсе", мошенник может не раскрыть все ключевые детали. Аналогично, если вы якобы совершили какое-то правонарушение, они могут не объяснить полностью причины.

Обратите внимание на такие признаки и завершите звонок. Также важно предупредить других, чтобы они не стали жертвами подобного мошенничества.

Телефонных мошенников всегда лучше избегать. Хотя современные телефоны гораздо лучше распознают такие вызовы, все же необходимо сохранять бдительность.

Одним из способов защиты является знание телефонных кодов, часто используемых мошенниками. Также полезно помнить, обращались ли вы в службу поддержки, и проверять достоверность предложений, которые вы получаете.