Якими матеріалами ніколи не варто ділитися у соцмережах, щоб не стати жертвою шахраїв

Соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя з приголомшливою швидкістю. Однак у міру того, як ми дедалі більше ділимося своїм особистим життям у мережі, ми також стаємо більш уразливими перед потенційними ризиками та загрозами інтернет-шахрайства.

Про те, що в жодному разі не можна публікувати в соціальних мережах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf , що надає корисні поради, посібники та огляди на різні теми, включаючи програмне забезпечення, додатки, гаджети та Інтернет-сервіси.

Номер телефону

На початку ери соціальних мереж багато людей без побоювань робили свої контакти загальнодоступними на своїх сторінках. Основним занепокоєнням було лише те, що незнайомці могли почати дзвонити. Проте це полегшувало комунікацію, наприклад, з потенційними роботодавцями.

Однак, в даний час краще утриматися від публікації номера телефону у відкритому доступі. По-перше, контактні дані можуть бути використані для небажаних дзвінків із пропозиціями кредитів чи юридичних послуг.

По-друге, шахраї можуть зловжити вашим номером, наприклад, видаючи себе за представників "служби безпеки банку" та намагаючись отримати доступ до ваших банківських даних.

По-третє, номер телефону зараз часто використовується як логін для отримання двофакторної аутентифікації. Умільці можуть використовувати вкрадені контакти для зламування ваших онлайн-акаунтів. Зловмисники можуть також використовувати інформацію з ваших особистих повідомлень для шантажу, розсилки спаму або прохання грошей від вашого імені.

Дата народження

Безумовно, приємно отримувати безліч привітань та теплих слів. Однак краще не розголошувати дату свята публічно.

Шахраї можуть скористатися цією інформацією, відправивши вам повідомлення від імені знайомих або відомого бренду з неприємним сюрпризом через соціальні мережі або електронною поштою. Ви можете подумати, що за посиланням на вас чекає подарунковий сертифікат або щось приємне, але насправді це може бути фішингова програма, яка спробує вкрасти ваші паролі.

Всі ми знаємо, що не можна переходити за випадковими посиланнями. Однак під час свята легко втратити пильність у потоці повідомлень. Навіть найуважніші люди можуть стати жертвами. Тому важливо бути особливо обережним.

Фотографії документів

Розміщувати документи у відкритому доступі - це основне правило безпеки, яке не можна порушувати. Однак іноді вони можуть потрапити до Мережі випадково, як підписи до постів типу "Ура, я змінила прізвище!" або "Погляньте, як я виглядав у 20 років!".

Але навіть випадкова публікація фотографій може мати серйозні наслідки. Адже паспортні дані можуть бути використані, наприклад, для отримання кредиту на ваше ім'я або реєстрації лівої злочинної фірми.

Маршрути пробіжок

З дитинства нам говорять про те, що не варто повідомляти незнайомцям свою точну адресу. Однак ми легко викладаємо інформацію про наші маршрути прогулянок та пробіжок.

Навряд чи хтось вирушає на інший кінець міста рано-вранці або пізно ввечері для тренування. Найімовірніше маршрут починається і закінчується біля вашого будинку, що робить вас легкою мішенню для потенційного спостереження.

Фотографії з відпустки

Раніше злочинцям, які бажають пограбувати квартири, доводилося перевіряти, чи є заповненість поштової скриньки та світло у вікнах, щоб визначити, чи хтось знаходиться вдома. Сьогодні ми допомагаємо їм у цьому. Розміщуємо інформацію в соціальних мережах про те, коли плануємо бути відсутніми, розповідаючи, що їдемо. Також викладаємо фотографії із теплих пляжів.

Родинні зв'язки

Існує безліч випадків, коли люди отримують дзвінки, в яких представляються близькою людиною, яка опинилася в біді, і просять про фінансову допомогу.

У ситуаціях стресу люди не завжди діють розумно. Для деяких сам факт такого звернення вважається достатнім, щоб відправити гроші. Уявіть, наскільки переконливим може бути сценарій, якщо шахрай подзвонить не до випадкового номера, а до того, який спеціально обраний. І при цьому зловмисник знатиме ім'я вашої дитини та інші деталі її життя.

Було б краще не розкривати публічно інформацію про те, хто у вас брат, сват, колега чи батько. Звичайно, іноді цю інформацію можна з'ясувати через загальне прізвище, але хоч би не полегшуйте завдання шахраям.

Фото квитків

Ситуація досить проста: кожен квиток має свій унікальний штрих-код, який досить просто підробити, і його сканують лише один раз при вході. Це означає, що якщо хтось підробить квиток, то до зали чи на стадіон зможе потрапити той, хто прийшов раніше, а не той, хто купив квиток.

Подробиці про дітей

Батьки з гордістю діляться досягненнями своєї дитини, публікуючи її грамоти та розповідаючи про її захоплення. Їх можна зрозуміти. Але, на жаль, наслідки можуть бути набагато серйознішими звичайного шахрайства.

Інформація на грамотах може легко розкрити місце навчання. Додаткові деталі можуть надати злочинцеві інформацію, що дозволяє йому підлаштуватися під родича чи друга сім'ї перед учителем та завоювати довіру дитини.