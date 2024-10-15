Майстерність омани. 7 фільмів про геніальних шахраїв і хитромудрі афери

Світ шахраїв - це завжди інтрига, ризик і бездоганне вміння грати за своїми правилами. Фільми про геніальних аферистів відкривають нам двері у світ обману, де кожен рух прорахований до дрібниць, а кожна афера - справжнє мистецтво.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 7 фільмів, які покажуть вам найхитромудріші плани та неймовірні авантюри, де герої ризикують всім заради великої гри.

Спіймай мене, якщо зможеш, 2002

Біографічна кримінальна драма режисера Стівена Спілберга, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету - історія Френка Абігнейла (Леонардо Ді Капріо), молодого шахрая, який ще підлітком навчився майстерно підробляти документи й видавати себе за пілота, лікаря та адвоката.

Використовуючи свій талант до обману, він зумів викрасти мільйони доларів, перш ніж за ним почав полювати агент ФБР Карл Генретті (Том Хенкс).

Паразити, 2019

Південнокорейський трилер режисера Пон Джун Хо, який розповідає історію бідної сім'ї Кімів, що поступово проникає в життя заможної родини Паків. Спочатку Кіми підлаштовують обман і отримують роботу в домі багатіїв, але з часом їхня хитра схема виходить з-під контролю.

Аферист із Tinder, 2022

Документальний фільм про неймовірну історію Саймона Леваєва, шахрая, який використовував популярний додаток для знайомств Tinder, щоб обманом виманювати величезні суми грошей у жінок. Представляючись успішним бізнесменом і спадкоємцем алмазної імперії, він створював ілюзію розкішного життя, маніпулюючи своїми жертвами та переконуючи їх брати для нього великі кредити.

Фільм показує реальні свідчення постраждалих жінок і розкриває хитру схему афери, яка шокувала світ.

Маестро брехні, 2017

Біографічний фільм, який також заснований на реальних подіях. Сюжет розгортається навколо Берні Мейдоффа, фінансиста, який створив одну з найбільших фінансових пірамід в історії.

Головну роль виконує Роберт Де Ніро. Мейдофф ошукав інвесторів на мільярди доларів, вдаючи, що його компанія приносить величезні прибутки, хоча насправді це була схема Понці. Фільм показує не лише шахрайські махінації Мейдоффа, але й руйнівні наслідки для його сім'ї та жертв. Це історія про жадібність, обман і крах однієї з найбільших фінансових афер сучасності.

Афера Доктора Нока, 2017

Кримінальна драма, заснована на реальних подіях. Це історія про лікаря Джона Нока, якого грає Джозеф Файнс. Він стає об'єктом розслідування, коли виявляється, що його унікальні методи лікування та успішні результати приховують темну сторону - серйозні етичні та правові порушення.

Фокус, 2015

За сюжетом, досвідчений шахрай Нік Уортонг (Уіл Сміт) стає наставником молодої і привабливої аферистки Джес (Марґо Роббі). Нік бере Джес під своє крило і навчає її мистецтву маніпуляцій та обману. Під час їхньої співпраці між ними спалахує роман, але їхні стосунки ускладнюються, коли Джес покидає Ніка.

Через три роки вони знову зустрічаються, і Нік намагається реалізувати масштабну аферу, в якій Джес грає важливу роль.

Двадцять одне, 2008

Кримінальна драма про групу студентів Массачусетського технологічного інституту, які розробляють складну стратегію для гри в блэкджек у Лас-Вегасі. Головний герой, Бен Кемпбелл (Джім Стургесс), обирає приєднатися до цієї групи, щоб заробити гроші на навчання.

Студенти використовують техніку підрахунку карт, що дозволяє їм отримувати значну перевагу в грі. Однак їхні успіхи привертають увагу казино, і незабаром їм доводиться стикнутися з небезпеками та наслідками своїх дій.