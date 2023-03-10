Як вийти з кризи у стосунках: психолог назвала шляхи подолання проблеми

Чи бувають стосунки без криз

"Відносини між чоловіком і жінкою - це ціла система. А будь-яка система піддається кризам. У нашій свідомості поняття "криза" означає щось погане. Насправді це не зовсім так. Криза - це точка зростання і привід подивитися на відносини під іншим кутом", - пояснює експерт.

Шевченко наголошує, що не буває ідеальних відносин без криз. Але от всі кризи проходять по-різному. У когось тихо і мирно, майже непомітно. А у когось важко, з купою витрачених нервів, безсонних ночей і розбитих тарілок.

Як вийти із кризи у стосунках

З кризи є два виходи:

Ви обговорюєте, що кому не подобається і що з цим можна зробити. Ростете у своїх відносинах і йдете разом далі.

Або ідете кожен своєю дорогою.

"І хоча кожна криза в відносинах унікальна й обумовлена поєднанням різних причин, все ж таки є кілька універсальних правил по подоланню кризи", - говорить психолог.

Шевченко ділиться найголовнішим правилом - кожен з подружжя має вирішити для себе: чи можливе подальше збереження відносин з мінімальними втратами для всіх. Але якщо ви ніяк не можете прийти до взаєморозуміння, то подумайте, чи варто продовжувати відносини з цією людиною.

"Також можна відкривати в партнері нові грані особистості, шукати позитивні моменти. Уникати різких конфліктів і сварок, ввести правила проведення суперечок, мораторій на образи", - каже Шевченко.

Радить дотримуватись наступних принципів:

Поважати межі та звички партнера

Шукати точки дотику. Нові інтереси

Труднощі долати разом

Дарувати один одному романтичні моменти: побачення, обіди, невеличкі подарунки, спільні прогулянки, посиденьки, подорожі

Обійми, поцілунки

Розподілити обов'язки у сім'ї

Піти до психолога.

"Так, криза - це не легко, але головне - це спільне бажання зберегти відносини та усвідомлення того, що відбувається", - наголошує психолог.