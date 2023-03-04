Ось ці 8 помилок у поведінці дорослих калічать дитячу психіку
Батьки, часто того не усвідомлюючи, своїми вчинками здатні покалічити психіку дитини. Іноді ці "безневинні" фрази та дії відбиваються у пам'яті малечі на все життя.
Про це розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram.
Які вчинки дорослих травмують психіку дітей
"Які вони - всеосяжні переконання, отримані в дитинстві від значущих дорослих? Отримали колись, а користуватись можемо ще й досі. І не лише відносно себе, а й власних дітей. Поведінка дорослих, що може руйнувати дитячу психіку", - говорить експерт.
За словами Голентовської, часто такі послання з дитинства перетворюються у внутрішній голос, якому людина довіряє.
"Невдоволеність собою, відсутність відчуття досягнення, постійне порівняння себе з іншими чи залежність від їхньої думки - мають витоки саме із глибинних переконань, які здобулися в дитинстві", - стверджує психолог.
Голентовська нижче наводить, які фрази дорослих можуть травмувати психіку дитини та негативно плинути на її подальший розвиток.
Приниження
- "Треба було тобі дати дівчаче ім’я"
- "Тобі на лобі написати, щоб дійшло?"
- "Як можна було таким вродитись?"
Перфекціонізм
- "Скільки ми вклали в тебе, де результати?
- "Чим ти хвалишся, це всім під силу"
- "Яке малювання, краще корисним займись"
Контроль
- "Ніяких секретів між нами, добре?"
- "Не треба тобі та дівка, я таких знаю"
- "А тобі дозволено самостійно вирішувати?"
Покарання
- "Після того, що ти накоїв - ніякої довіри"
- "Думаєш, просто одного вибачення досить"
- "Я не хочу мати з тобою діла. Не підходь до мене"
Емоційна відстороненість
- "Може, я не вмію проявляти свою любов, але ж забезпечую тебе"
- "Поплачеш і перестанеш"
- "Давай не будемо про погане, я хочу, щоб ми мали позитивну атмосферу в домі"
Егоїзм
- "Які там в тебе є гроші? Матері ж не шкода?"
- "Що все тільки для тебе?"
- "Скільки болячок маю, а про мене хтось думає?"
Гіперопіка
- "Посварився з Іваном? Дай його телефон, я розберусь"
- "Не треба тобі той бокс, ще голову розіб’ють"
- "Сиди дома, бо точно захворієш"
Песимізм
- "Не закохуйся, потім буде купа розчарувань"
- "Засмутилась? Звикай, весь світ такий"
- "Будь завжди насторожі, бо навколо одні підстави"
"Чи не варто вже залишити ці фрази в минулому? Пильнуймо й те, що говоримо своїм дітям. За нашими словами, вони вбачають набагато глибший зміст, як і ми колись", - каже Голентовська.
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