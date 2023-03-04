Ось ці 8 помилок у поведінці дорослих калічать дитячу психіку

Батьки, часто того не усвідомлюючи, своїми вчинками здатні покалічити психіку дитини. Іноді ці "безневинні" фрази та дії відбиваються у пам'яті малечі на все життя.

Про це розповіла психолог Ольга Голентовська на своїй сторінці в Instagram .

Які вчинки дорослих травмують психіку дітей

"Які вони - всеосяжні переконання, отримані в дитинстві від значущих дорослих? Отримали колись, а користуватись можемо ще й досі. І не лише відносно себе, а й власних дітей. Поведінка дорослих, що може руйнувати дитячу психіку", - говорить експерт.

За словами Голентовської, часто такі послання з дитинства перетворюються у внутрішній голос, якому людина довіряє.

"Невдоволеність собою, відсутність відчуття досягнення, постійне порівняння себе з іншими чи залежність від їхньої думки - мають витоки саме із глибинних переконань, які здобулися в дитинстві", - стверджує психолог.

Голентовська нижче наводить, які фрази дорослих можуть травмувати психіку дитини та негативно плинути на її подальший розвиток.

Приниження

"Треба було тобі дати дівчаче ім’я"

"Тобі на лобі написати, щоб дійшло?"

"Як можна було таким вродитись?"

Перфекціонізм

"Скільки ми вклали в тебе, де результати?

"Чим ти хвалишся, це всім під силу"

"Яке малювання, краще корисним займись"

Контроль

"Ніяких секретів між нами, добре?"

"Не треба тобі та дівка, я таких знаю"

"А тобі дозволено самостійно вирішувати?"

Покарання

"Після того, що ти накоїв - ніякої довіри"

"Думаєш, просто одного вибачення досить"

"Я не хочу мати з тобою діла. Не підходь до мене"

Емоційна відстороненість

"Може, я не вмію проявляти свою любов, але ж забезпечую тебе"

"Поплачеш і перестанеш"

"Давай не будемо про погане, я хочу, щоб ми мали позитивну атмосферу в домі"

Егоїзм

"Які там в тебе є гроші? Матері ж не шкода?"

"Що все тільки для тебе?"

"Скільки болячок маю, а про мене хтось думає?"

Гіперопіка

"Посварився з Іваном? Дай його телефон, я розберусь"

"Не треба тобі той бокс, ще голову розіб’ють"

"Сиди дома, бо точно захворієш"

Песимізм

"Не закохуйся, потім буде купа розчарувань"

"Засмутилась? Звикай, весь світ такий"

"Будь завжди насторожі, бо навколо одні підстави"

"Чи не варто вже залишити ці фрази в минулому? Пильнуймо й те, що говоримо своїм дітям. За нашими словами, вони вбачають набагато глибший зміст, як і ми колись", - каже Голентовська.