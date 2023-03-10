Как выйти из кризиса в отношениях: психолог назвала пути преодоления проблемы

Многие пары сталкиваются с кризисами, которые кажутся им непреодолимыми. Война и постоянный стресс только обостряют это состояние. Впрочем, не стоит спешить расставаться, во многих случаях отношения можно спасти.
О том, как выйти из кризиса рассказала психолог Евгения Шевченко на странице в Instagram.
"Отношения между мужчиной и женщиной - это целая система. А любая система подвергается кризисам. В нашем сознании понятие "кризис" означает что-то плохое. На самом деле это не совсем так. Кризис - это точка роста и повод посмотреть на отношения под другим углом", - объясняет эксперт.
Шевченко отмечает, что не бывает идеальных отношений без кризисов. Но вот все кризисы проходят по-разному. У кого тихо и мирно, почти незаметно. А у кого-то тяжело, с кучей потраченных нервов, бессонных ночей и разбитых тарелок.
Из кризиса есть два выхода:
"И хотя каждый кризис в отношениях уникален и обусловлен сочетанием разных причин, все же есть несколько универсальных правил по преодолению кризиса", - говорит психолог.
Шевченко делится самым главным правилом - каждый из супругов должен решить для себя: возможно ли дальнейшее сохранение отношений с минимальными потерями для всех. Но если вы никак не можете прийти к взаимопониманию, то подумайте, следует ли продолжать отношения с этим человеком.
"Также можно открывать в партнере новые грани личности, искать положительные моменты. Избегать резких конфликтов и ссор, ввести правила проведения споров, мораторий на оскорбления", - говорит Шевченко.
Советует придерживаться следующих принципов:
"Да, кризис - это не легко, но главное - это совместное желание сохранить отношения и осознание происходящего", - отмечает психолог.
Раньше мы рассказывали о том, какие ошибки с деньгами разрушают отношения.
Читайте также о том, какие поступки взрослых калечат психику ребенка.