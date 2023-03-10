RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выйти из кризиса в отношениях: психолог назвала пути преодоления проблемы

Как спасти отношения от кризиса (фото: freepek)
Автор: Василина Копытко

Многие пары сталкиваются с кризисами, которые кажутся им непреодолимыми. Война и постоянный стресс только обостряют это состояние. Впрочем, не стоит спешить расставаться, во многих случаях отношения можно спасти.

О том, как выйти из кризиса рассказала психолог Евгения Шевченко на странице в Instagram.

Бывают ли отношения без кризисов

"Отношения между мужчиной и женщиной - это целая система. А любая система подвергается кризисам. В нашем сознании понятие "кризис" означает что-то плохое. На самом деле это не совсем так. Кризис - это точка роста и повод посмотреть на отношения под другим углом", - объясняет эксперт.

Шевченко отмечает, что не бывает идеальных отношений без кризисов. Но вот все кризисы проходят по-разному. У кого тихо и мирно, почти незаметно. А у кого-то тяжело, с кучей потраченных нервов, бессонных ночей и разбитых тарелок.

Как выйти из кризиса в отношениях

Из кризиса есть два выхода:

  • Вы обсуждаете, что кому не нравится и что с этим можно поделать. Растете в своих отношениях и идете вместе дальше.
  • Или идете каждый своей дорогой.

"И хотя каждый кризис в отношениях уникален и обусловлен сочетанием разных причин, все же есть несколько универсальных правил по преодолению кризиса", - говорит психолог.

Шевченко делится самым главным правилом - каждый из супругов должен решить для себя: возможно ли дальнейшее сохранение отношений с минимальными потерями для всех. Но если вы никак не можете прийти к взаимопониманию, то подумайте, следует ли продолжать отношения с этим человеком.

"Также можно открывать в партнере новые грани личности, искать положительные моменты. Избегать резких конфликтов и ссор, ввести правила проведения споров, мораторий на оскорбления", - говорит Шевченко.

Советует придерживаться следующих принципов:

  • Уважать границы и привычки партнера
  • Искать точки соприкосновения. Новые интересы
  • Трудности преодолевать вместе
  • Дарить друг другу романтические моменты: свидания, обеды, небольшие подарки, общие прогулки, посиделки, путешествия
  • Объятия, поцелуи
  • Распределить обязанности в семье
  • Пойти к психологу.

"Да, кризис - это не легко, но главное - это совместное желание сохранить отношения и осознание происходящего", - отмечает психолог.

Раньше мы рассказывали о том, какие ошибки с деньгами разрушают отношения.

Читайте также о том, какие поступки взрослых калечат психику ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункипоради