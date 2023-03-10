Як вийти з кризи у стосунках: психолог назвала шляхи подолання проблеми
Багато пар стикаються із кризами, які здаються їм нездоланними. Війна та постійний стрес тільки загострюють цей стан. Втім не варто поспішати розлучатись, у багатьох випадках стосунки можна врятувати.
Про те, як вийти з кризи розповіла психолог Євгенія Шевченко на сторінці в Instagram.
Чи бувають стосунки без криз
"Відносини між чоловіком і жінкою - це ціла система. А будь-яка система піддається кризам. У нашій свідомості поняття "криза" означає щось погане. Насправді це не зовсім так. Криза - це точка зростання і привід подивитися на відносини під іншим кутом", - пояснює експерт.
Шевченко наголошує, що не буває ідеальних відносин без криз. Але от всі кризи проходять по-різному. У когось тихо і мирно, майже непомітно. А у когось важко, з купою витрачених нервів, безсонних ночей і розбитих тарілок.
Як вийти із кризи у стосунках
З кризи є два виходи:
- Ви обговорюєте, що кому не подобається і що з цим можна зробити. Ростете у своїх відносинах і йдете разом далі.
- Або ідете кожен своєю дорогою.
"І хоча кожна криза в відносинах унікальна й обумовлена поєднанням різних причин, все ж таки є кілька універсальних правил по подоланню кризи", - говорить психолог.
Шевченко ділиться найголовнішим правилом - кожен з подружжя має вирішити для себе: чи можливе подальше збереження відносин з мінімальними втратами для всіх. Але якщо ви ніяк не можете прийти до взаєморозуміння, то подумайте, чи варто продовжувати відносини з цією людиною.
"Також можна відкривати в партнері нові грані особистості, шукати позитивні моменти. Уникати різких конфліктів і сварок, ввести правила проведення суперечок, мораторій на образи", - каже Шевченко.
Радить дотримуватись наступних принципів:
- Поважати межі та звички партнера
- Шукати точки дотику. Нові інтереси
- Труднощі долати разом
- Дарувати один одному романтичні моменти: побачення, обіди, невеличкі подарунки, спільні прогулянки, посиденьки, подорожі
- Обійми, поцілунки
- Розподілити обов'язки у сім'ї
- Піти до психолога.
"Так, криза - це не легко, але головне - це спільне бажання зберегти відносини та усвідомлення того, що відбувається", - наголошує психолог.
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