Как выйти из кризиса в отношениях: психолог назвала пути преодоления проблемы

Многие пары сталкиваются с кризисами, которые кажутся им непреодолимыми. Война и постоянный стресс только обостряют это состояние. Впрочем, не стоит спешить расставаться, во многих случаях отношения можно спасти.

О том, как выйти из кризиса рассказала психолог Евгения Шевченко на странице в Instagram .

Бывают ли отношения без кризисов

"Отношения между мужчиной и женщиной - это целая система. А любая система подвергается кризисам. В нашем сознании понятие "кризис" означает что-то плохое. На самом деле это не совсем так. Кризис - это точка роста и повод посмотреть на отношения под другим углом", - объясняет эксперт.

Шевченко отмечает, что не бывает идеальных отношений без кризисов. Но вот все кризисы проходят по-разному. У кого тихо и мирно, почти незаметно. А у кого-то тяжело, с кучей потраченных нервов, бессонных ночей и разбитых тарелок.

Как выйти из кризиса в отношениях

Из кризиса есть два выхода:

Вы обсуждаете, что кому не нравится и что с этим можно поделать. Растете в своих отношениях и идете вместе дальше.

Или идете каждый своей дорогой.

"И хотя каждый кризис в отношениях уникален и обусловлен сочетанием разных причин, все же есть несколько универсальных правил по преодолению кризиса", - говорит психолог.

Шевченко делится самым главным правилом - каждый из супругов должен решить для себя: возможно ли дальнейшее сохранение отношений с минимальными потерями для всех. Но если вы никак не можете прийти к взаимопониманию, то подумайте, следует ли продолжать отношения с этим человеком.

"Также можно открывать в партнере новые грани личности, искать положительные моменты. Избегать резких конфликтов и ссор, ввести правила проведения споров, мораторий на оскорбления", - говорит Шевченко.

Советует придерживаться следующих принципов:

Уважать границы и привычки партнера

Искать точки соприкосновения. Новые интересы

Трудности преодолевать вместе

Дарить друг другу романтические моменты: свидания, обеды, небольшие подарки, общие прогулки, посиделки, путешествия

Объятия, поцелуи

Распределить обязанности в семье

Пойти к психологу.

"Да, кризис - это не легко, но главное - это совместное желание сохранить отношения и осознание происходящего", - отмечает психолог.