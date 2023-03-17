Як вивести сліди від антиперспіранту на одязі: 5 копійчаних способів

Як дбайливо усунути плями від дезодоранту

Перед тим, як розпочати видалення плям, дотримуйтесь цих порад:

чим свіжіше забруднення від дезодорантів, тим його легше усунути;

не варто прати забруднений одяг при температурі вище 30 градусів, інакше частинки антиперспіранту і поту глибоко проникнуть в волокна матеріалу;

при очищенні одягу від плям для делікатних тканин використовуйте губку, для цупких - щітку.

Видалити плями від дезодоранту і при цьому не пошкодити одяг, можна завдяки наступним засобам. І при цьому не доведеться витрачати зайві гроші, адже у кожному господарстві знайдуться ці речовини.

Лимонний сік здатний усунути не тільки сліди від дезодоранту, а й плями від поту. Сік можна застосовувати тільки для білого одягу. Оскільки він містить кислоту, то може пошкодити тканину темних кольорів.

Налийте лимонний сік у посудину та опустіть одяг так, аби речовина потрапляла на пляму. Залиште замочену річ на період від 2 до 10 хвилин. Тоді прополощіть одяг.