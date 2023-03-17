Как вывести следы от антиперспиранта на одежде: 5 копеечных способов

Как бережно устранить пятна от дезодоранта

Перед началом удаления пятен придерживайтесь этих советы:

чем свежее загрязнение от дезодорантов, тем его легче устранить;

не следует стирать загрязненную одежду при температуре выше 30 градусов, иначе частицы антиперспиранта и пота глубоко проникнут в волокна материала;

при очищении одежды от пятен для деликатных тканей используйте губку, для плотных - щетку.

Удалить пятна от дезодоранта и при этом не повредить одежду, можно благодаря следующим средствам. И при этом не придется тратить лишние деньги, ведь в каждом хозяйстве найдутся эти вещества.

Лимонный сок способен устранить не только следы от дезодоранта, но и пятна от пота. Сок можно использовать только для белой одежды. Поскольку он содержит кислоту, может повредить ткань темного цвета.

Налейте лимонный сок в сосуд и опустите одежду так, чтобы вещество попадало на пятно. Оставьте замоченную вещь на период от 2 до 10 минут. Тогда прополощите одежду.