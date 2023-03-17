RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вывести следы от антиперспиранта на одежде: 5 копеечных способов

Как избавиться от пятен после антиперспиранта (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Каждый из нас знает, как тяжело вывести пятна от антиперспирантов на одежде и при этом не повредить ткань. Впрочем, есть несколько легких способов, которые без лишних усилий помогут вам избавиться от этой проблемы.

Полезными лайфхаками делимся в материале ниже.

Как бережно устранить пятна от дезодоранта

Перед началом удаления пятен придерживайтесь этих советы:

  • чем свежее загрязнение от дезодорантов, тем его легче устранить;
  • не следует стирать загрязненную одежду при температуре выше 30 градусов, иначе частицы антиперспиранта и пота глубоко проникнут в волокна материала;
  • при очищении одежды от пятен для деликатных тканей используйте губку, для плотных - щетку.

Удалить пятна от дезодоранта и при этом не повредить одежду, можно благодаря следующим средствам. И при этом не придется тратить лишние деньги, ведь в каждом хозяйстве найдутся эти вещества.

Лимонный сок способен устранить не только следы от дезодоранта, но и пятна от пота. Сок можно использовать только для белой одежды. Поскольку он содержит кислоту, может повредить ткань темного цвета.

Налейте лимонный сок в сосуд и опустите одежду так, чтобы вещество попадало на пятно. Оставьте замоченную вещь на период от 2 до 10 минут. Тогда прополощите одежду.

Раньше мы рассказывали о том, что делать, если химчистка испортила вещи.

Читайте также о том, как вывести из старой одежды желтизну и пятна.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфакдезодорантплями