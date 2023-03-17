Как вывести следы от антиперспиранта на одежде: 5 копеечных способов

Каждый из нас знает, как тяжело вывести пятна от антиперспирантов на одежде и при этом не повредить ткань. Впрочем, есть несколько легких способов, которые без лишних усилий помогут вам избавиться от этой проблемы.
Полезными лайфхаками делимся в материале ниже.
Перед началом удаления пятен придерживайтесь этих советы:
Удалить пятна от дезодоранта и при этом не повредить одежду, можно благодаря следующим средствам. И при этом не придется тратить лишние деньги, ведь в каждом хозяйстве найдутся эти вещества.
Лимонный сок способен устранить не только следы от дезодоранта, но и пятна от пота. Сок можно использовать только для белой одежды. Поскольку он содержит кислоту, может повредить ткань темного цвета.
Налейте лимонный сок в сосуд и опустите одежду так, чтобы вещество попадало на пятно. Оставьте замоченную вещь на период от 2 до 10 минут. Тогда прополощите одежду.
Раньше мы рассказывали о том, что делать, если химчистка испортила вещи.
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