Як виростити мандарин з кісточки: дотримуйтесь цих порад

Як отримати великий врожай мандаринів

Правильно зберігайте насіння

Від соковитого мандарина бажано залишити кілька кісточок. Зібравши їх, обережно вимийте та дайте їм висохнути на паперовому рушнику. Причому висаджувати їх рекомендується навесні або на початку літа.

Зберігати їх можна у герметичному контейнері.

Правильно висаджуйте

Ви можете посіяти насіння в невеликий горщик глибиною 10 сантиметрів, по одному насінні на горщик та наповнити вологим ґрунтом. Потім необхідно буде полити насіння спеціальним розчином, щоб сприяти їхньому росту.

Зберігайте насіння в теплі

Якщо ви хочете отримати кращий результат, то горщики рекомендується помістити в теплу теплицю або пінопластовий ящик. Його слід розташовувати в добре освітленому місці, щоб насіння швидше росло, при цьому не допускати попадання прямих сонячних променів.

Ретельний полив

Щоб урожай мандаринів був необмеженим, не можна забувати про полив.

Захист від шкідників

Щоб запобігти нападу шкідників на розсаду, варто використовувати спеціальні засоби.

Пересадіть рослину

Варто помістити рослину у свіжий ґрунт або у більший контейнер, якщо розсада досягла 10-15 сантиметрів у висоту. У міру зростання ви можете вибирати все більшу місткість, куди може розміститися коріння мандаринового дерева.

Коли можна збирати мандарини

Можна збирати плоди приблизно через 4 роки. Саме з цього моменту рослина зацвіте зможе дати багато мандаринів.