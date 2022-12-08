Как вырастить мандарин из косточки: следуйте этим советам

Как получить большой урожай мандаринов

Правильно храните семена

От сочного мандарина желательно оставить несколько косточек. Собрав их, осторожно вымойте и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Причем высаживать их рекомендуется весной или в начале лета.

Хранить их можно в герметичном контейнере.

Правильно высаживайте

Вы можете посеять семена в небольшой горшок глубиной 10 сантиметров, по одному семену на горшок и наполнить влажной почвой. Затем необходимо будет полить семена специальным раствором, чтобы способствовать их росту.

Храните семена в тепле

Если вы хотите получить лучший результат, то горшки рекомендуется поместить в теплую теплицу или пенопластовый ящик. Его следует располагать в хорошо освещенном месте, чтобы семена быстрее росли, при этом не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Тщательный полив

Чтобы урожай мандаринов был неограниченным, нельзя забывать о поливе.

Защита от вредителей

Чтобы предотвратить нападение вредителей на рассаду, следует использовать специальные средства.

Пересадите растение

Следует поместить растение в свежую почву или в больший контейнер, если рассада достигла 10-15 сантиметров в высоту. По мере роста вы можете выбирать все большую емкость, куда могут разместиться корни мандаринового дерева.

Когда можно собирать мандарины

Можно собирать плоды примерно через 4 года. Именно с этого момента растение сможет дать много мандаринов.