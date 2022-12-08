Как вырастить мандарин из косточки: следуйте этим советам

В домашних условиях можно выращивать не только традиционные растения, но и экзотические культуры. Украшением интерьера могут стать мандарины, которые можно вырастить из косточки.
Об этом пишет SantePlus.
Правильно храните семена
От сочного мандарина желательно оставить несколько косточек. Собрав их, осторожно вымойте и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Причем высаживать их рекомендуется весной или в начале лета.
Хранить их можно в герметичном контейнере.
Правильно высаживайте
Вы можете посеять семена в небольшой горшок глубиной 10 сантиметров, по одному семену на горшок и наполнить влажной почвой. Затем необходимо будет полить семена специальным раствором, чтобы способствовать их росту.
Храните семена в тепле
Если вы хотите получить лучший результат, то горшки рекомендуется поместить в теплую теплицу или пенопластовый ящик. Его следует располагать в хорошо освещенном месте, чтобы семена быстрее росли, при этом не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Тщательный полив
Чтобы урожай мандаринов был неограниченным, нельзя забывать о поливе.
Защита от вредителей
Чтобы предотвратить нападение вредителей на рассаду, следует использовать специальные средства.
Пересадите растение
Следует поместить растение в свежую почву или в больший контейнер, если рассада достигла 10-15 сантиметров в высоту. По мере роста вы можете выбирать все большую емкость, куда могут разместиться корни мандаринового дерева.
Когда можно собирать мандарины
Можно собирать плоды примерно через 4 года. Именно с этого момента растение сможет дать много мандаринов.
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