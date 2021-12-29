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Эксперты рассказали, какие мандарины самые сладкие

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Среда 29 декабря 2021 19:41
Эксперты рассказали, какие мандарины самые сладкие Фото: какие мандарины самые сладкие (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Мандарины пользуется большой популярностью зимой у украинцев. Их покупают перед новогодними праздниками и после. Эксперты советуют при выборе данных фруктов обратить внимание на их внешний вид, а также на аромат и плотность.

Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Нужно внимательно проверить мандарины, чтобы они не были гнилыми. На ощупь плоды должны быть упругими. Также можно попросить продавца показать, насколько легко отделяется кожура и пористая ли она.

Чем тяжелее мандарин, тем он слаще и сочнее. Кроме того, смотрите на форму плодов. Она должны быть примерно одинаковой для одного сорта. У самых сладких плодов кожура красноватая. Чем светлее мандарины, тем они кислее.

Какие мандарины самые сладкие?

Минеола

Минеола представляет собой гибрид, который получили в результате скрещивания марокканского мандарина сорта "Танжерин" с грейпфрутом сорта "Дункан".

Плоды по форме напоминают грушу. У них яркий оранжевый окрас с красноватым оттенком. Такие мандарины имеют очень тонкую кожуру и много косточек. На вкус они кисло-сладкие с преобладанием сладости в послевкусии.

Клементин

Это гибрид мандарина и апельсина. Сорт получили в начале ХХ века. Клементины сочнее и слаще чем другие сорта мандаринов. Плоды мелкие, и у них тонкая глянцевая кожура. Также очень много косточек.

Энкор

У этих мандарин непрезентабельный вид, но отличные вкусовые характеристики. На кожуре плодов находятся темные пятна, и часто люди думают, что это дефект. Такие мандарины чаще всего можно встретить в небольших садах.

Вкусовые качества мандарин также зависят от страны, в которой их вырастили.

Абхазские мандарины кисло-сладкие и имеют вкус с выраженной кислинкой в послевкусии. Они небольшие по размеру, желто-оранжевого цвета, сочные. На шкурке такого мандарина можно заметить пятнышки зеленоватого цвета и прожилки. С них легко снимать кожуру, и косточек в них мало.

Мандарины из Испании обычно крупные, с толстой кожурой, которая легко очищается. Они имеют ярко оранжевый цвет. Плоды сочные, кисло-сладкие, и в них немного косточек.

В турецких мандаринах много косточек. Плоды небольшие, кожура тонкая и отделяется с трудом. Чем интенсивнее окраска, тем такие мандарины слаще.

У марокканских мандаринов приплюснутая форма и у них золотисто-оранжевый цвет. Такие мандарины не содержат косточек, а их кожура легко снимается.

Напомним, эксперты рассказали, как сделать кислые мандарины сладкими за 30 секунд.

Мы также писали о рецепте пирога с мандаринами.

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