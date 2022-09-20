Як виростити часник на балконі за 10 днів: можна отримувати врожай цілий рік

Вибираємо часник для посадки

Щоб швидко отримати врожай вам знадобляться зубчики часнику. Бажано купувати у місцевих фермерів або спеціальний пророслий - для експрес-посадки. Насіння для посадки на балконі не підійде - вони дуже довго проростатимуть.

Зубчики часнику для посадки повинні бути щільними, без плісняви, надрізів і темних точок.

Куди садити часник

Для посадки часнику в домашніх умовах підійде будь-яка тара - від спеціальних ящиків для розсади до пластикових пляшок, що обрізають. Вам потрібна простора ємність з глибиною не менше 10-20 см. Місця має бути достатньо для вільного розташування коріння та розвитку часнику.

Землю беріть перевірену, з добривами та мінералами. Найоптимальніший варіант: суміш із садової землі, перегною та торфу, в рівних пропорціях. Щоб не було проблем при саморобній суміші, прогрійте в духовці 30 хвилин. Це позбавить комах і бактерій.

Як садити часник

Зубчики потрібно розташувати на відстані 4-5 см один від одного. Дуже глибоко часник занурювати у землю не потрібно – достатньо 3-5 см.

Можна зробити розсаду - відріжте верх у пластикової пляшки, налийте в неї воду і зверху посадіть часник. Дочекайтеся появи коренів та зелених сходів. Потім пересадіть у землю. Такі сходи з'являються вже за 10 днів.

Ще один варіант – розділіть голівку часнику на зубчики, очистіть їх. Покладіть на тарілки та залийте водою так, щоб частина поверхні зубчика залишалася над водою. У міру зростання доливайте воду.

Через 10 днів з'явиться зелень і після цього зубчики можна пересадити на землю.

Як доглядати часник

У міру висихання ґрунту в горщику чи ящику - поливайте. Щодня поливати часник не потрібно, давайте достатньо вологи раз на 2-3 дні.

Додайте підживлення з мінералами періодично, щоб часник краще зростав. Часнику необхідне світло – тому поставте його на вікно або 8-10 годин на день освітлюйте його лампою.

Якщо ви хочете отримати велику голівку часнику, зелень потрібно регулярно підрізати, особливо стрілки. Зелень можна відразу використовувати у їжу.