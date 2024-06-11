Як винайшли кухонну плиту: ім'я та обличчя цього винахідника відомі усьому світу

Кухонна плита була винайдена 11 червня 1742 року і тепер офіційною датою народження вважають саме 11 червня. А от винахідником цього корисного інструменту для кухні є американський вчений Бенджамін Франклін. Так-так, саме той Бенджамін Франклін, який зображений на американських банкнотах.

Що відомо при винайдення кухонної плити та яку роль у цьому зіграв Бенджамін Франклін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як з'явилися кухонні плити

Найперші пристосування для приготування їжі - це були вириті в землі ями, на дні яких розводили багаття, а зверху розміщували туши на рожні або котли на тринозі.

Печі з каменю та глини з'явилися ще в Стародавньому Римі. Відкрите полум'я в них регулювали за допомогою металевих решіток, на які ставили бронзові каструлі. Археологи знайшли кілька таких печей з їх вмістом під тонами вулканічного попелу на місці стародавніх Помпеїв та Геркаланума.

Потім довгі роки печі топили "по-чорному", через що люди багато хворіли та помирали від чаду та їдкого диму. В 12 столітті з'явилися перші димоходи, що виходили на дах - переважно у лицарських замках. У трубі коптили ковбаси, над вогнищем був котел, а ще й у приміщенні було тепло.

В епоху Відродження запах диму та чад всім набридлі й піч перенесли на кухню. Верхню поверхню накрили спочатку кам'яною плитою, згодом - чавунною. Для тепла лишили каміни, які не чаділи. Топили дровами.

У Голландії, де лісів не було, а й відповідно й дров, стали робити печі не з цегли, а з чавуну. Так піч швидше нагрівалася і довго зберігала тепло. Для кращого збереження тепла печі стали обкладати кахлем. Такі красиві та гарячі печі-голландки швидко почало розповсюджуватися по всій Європі. З часом їх почали топити вугіллям, а в Україні - дровами.

Пенсільванський камін та Бенджамін Франклін

У 1742 році вчений Бенджамін Франклін винайшов "пенсільванський камін". Це - компактна та економна чавунна піч, яка була створена для опалення, а не для приготування їжі.

Франклін, як дуже бережлива людина, звернув увагу, що в існуючих на той час печах в Америці, велика частина тепла марно пропадає в трубі. Він сконструював економну піч, для стін якої використав чавун, що володіє великою теплопровідністю.

Піч була одразу й котлом (де у топці спалювалося пальне), і радіатором (стіни печі випромінюють тепло та нагрівають приміщення). Франкліну вдалося зменшити витрати тепла, витрати пального і розміри печі. І цей винахід став одним з найпопулярніших серед доробку Бенджаміна Франкліна. Його печі досі використовуються в майже всіх країнах світу.

Кухонна піч Бенджаміна Франкліна (фото: exchange.iii.ua)

1800 року учень Франкліна на ім'я Бенджамін Томпсон розробив чавунну кухонну плиту "Рамфорд", яка працювала на вугіллі. А 1830 року цю плиту вдосконалив англійській інженер-винахідник Вільям Флавел, який запустив згодом ціле виробництво нових плит. Піч Флавела мала кілька режимів готування і по габаритам цілком відповідала газовим печам XX століття.

Фактично, саме з цієї печі й починається історія сучасної кухонної плити. Печі Флавела працювали на твердому паливі. Вони мали кілька режимів приготування і вміли кип'ятити, смажити, пекти та відігрівати страви одночасно. На першій всесвітній виставці в Лондоні плита Флавела отримала 15 медалей і була куплена королевою Вікторією для заміського палацу.

А до початку XX століття була створена оптимальна модель на чотири конфорки. Плити стали робити зі сталі, покривати білою емаллю і топити вугіллям. 1908 року виготовили першу повноцінну електроплиту. Трохи раніше таку плиту сконструював канадський "Едісон" Томас Ахерн, який так і не поставив свій винахід на потік. А от німецький комерсант Еміль Ратнау, засновник компанії AEG, найняв інженерів, які створили плиту, що нагрівалася струмом.

1922 року нобелівський лауреат зі Швеції Нільс Дален розробив економічну газову плиту "Ага". Через 7 років на кухнях США вже було 15 млн газових плит, 7 млн вугільних і тільки 1 млн електричних.

Винаходи Бенджаміна Франкліна

Ввів загальноприйняте тепер позначення електрично заряджених станів "+" і "-"

Пояснив принцип дії лейденської банки, встановивши, що головну роль у ній відіграє діелектрик, що розділяє електропровідні обкладки

Встановив тотожність атмосферної та одержуваної за допомогою тертя електрики й навів доказ електричної природи блискавки

Встановив, що металеві вістря, з'єднані з землею, знімають електричні заряди з заряджених тіл навіть без зіткнення з ними та запропонував у 1752 році проєкт блискавковідводу

Висунув ідею електричного двигуна і продемонстрував "електричне колесо", що обертається під дією електростатичних сил

Вперше застосував електричну іскру для вибуху пороху

Зібрав ґрунтовні дані про штормові вітри (норд-Ости) і запропонував теорію, що пояснює їхнє походження

Отримав патент на конструкцію крісла-гойдалки

винайшов економну малогабаритну піч для дому (1742) (назви: англ. Franklin stove - піч Франкліна, або англ. Pennsylvania fireplace - Пенсільванський камін)

Удосконалив скляну гармоніку

Розробив власну систему управління часом

Винайшов біфокальні окуляри (1784)

За його участю були проведені вимірювання швидкості, ширини та глибини Гольфстріму, і цю течію, назву якій дав Бенджамін Франклін, було нанесено на мапу (1770).

А ще:

Передбачив появу кріоніки. Через 200 років після появи його напівжартівливих міркувань про "Подорож у бочці мадери", було кріоновано першу людину.

З'явися на банкнотах США, але при цьому ніколи не був президентом, а тільки державним діячем Америки. Перші 100-доларові банкноти з Франкліном з'явилися 1914 року. В історії була ще одна людина, яку зобразили на банкнотах і вона не була президентом - це А. Гамільтон.

Є декілька медалей Бенджаміна Франкліна, які вручають за наукові та технічні досягнення.