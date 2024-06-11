Как изобрели кухонную плиту: имя и лицо этого изобретателя известны всему миру

Кухонная плита была изобретена 11 июня 1742 года, и теперь официальной датой ее рождения считают именно 11 июня. А вот изобретателем этого полезного инструмента для кухни стал американский ученый Бенджамин Франклин. Да-да, именно тот Бенджамин Франклин, изображенный на американских банкнотах.

Как появились кухонные плиты

Самые первые приспособления для приготовления пищи - это были вырытые в земле ямы, на дне которых разводили костры, а сверху размещали туши на вертеле или котлы на треноге.

Печи из камня и глины появились еще в Древнем Риме. Открытое пламя в них регулировали с помощью металлических решеток, на которые ставили бронзовые кастрюли. Археологи нашли несколько печей с их содержанием под тонами вулканического пепла на месте древних Помпеев и Геркаланума.

Потом долгие годы печи топили по-черному, из-за чего люди много болели и умирали от чада и едкого дыма. В 12 веке появились первые дымоходы, выходившие на крышу - преимущественно в рыцарских замках. В трубе коптили колбасы, над костром находился котел, а еще и в помещении было тепло.

В эпоху Возрождения запах дыма и чад всем надоевшим и печь перенесли на кухню. Верхнюю поверхность накрыли сначала каменной плитой, затем чугунной. Для тепла оставили не угарные камины. Топили дровами.

В Голландии, где лесов не было, а соответственно и дров, стали делать печи не из кирпича, а из чугуна. Так печь быстрее нагревалась и долго сохраняла тепло. Для лучшего сохранения тепла печи стали обкладывать кафелем. Такие красивые и горячие печи-голландки быстро начали распространяться по всей Европе. Со временем их начали топить углем, а в Украине - дровами.

Пенсильванский камин и Бенджамин Франклин

В 1742 году учёный Бенджамин Франклин изобрел "пенсильванский камин". Это компактная и экономичная чугунная печь, которая была создана для отопления, а не для приготовления пищи.

Франклин, как очень бережливый человек, обратил внимание, что в существующих в то время печах в Америке большая часть тепла тщетно пропадает в трубе. Он сконструировал экономную печь, для стен которой использовал чугун, обладающий большой теплопроводностью.

Печь была сразу и котлом (где в топке сжигалось горючее), и радиатором (стены печи излучают тепло и нагревают помещение). Франклину удалось уменьшить расход тепла, расход топлива и размеры печи. И это изобретение стало одним из самых популярных среди наследия Бенджамина Франклина. Его печи до сих пор используются во многих странах мира.

Кухонная печь Бенджамина Франклина (фото: exchange.iii.ua)

1800 ученик Франклина по имени Бенджамин Томпсон разработал чугунную кухонную плиту "Рамфорд", которая работала на угле. А в 1830 году эту плиту усовершенствовал английский инженер-изобретатель Уильям Флавел, впоследствии запустивший целое производство новых плит. Печь Флавела имела несколько режимов приготовления и по габаритам полностью соответствовала газовым печам XX века.

Фактически именно с этой печи и начинается история современной кухонной плиты. Печи Флавела работали на жестком топливе. Они имели несколько режимов приготовления и умели кипятить, жарить, печь и отогревать блюда одновременно. На первой всемирной выставке в Лондоне плита Флавела получила 15 медалей и была куплена королевой Викторией для загородного дворца.

К началу XX века была создана оптимальная модель на четыре конфорки. Плиты стали делать из стали, покрывать белой эмалью и топить углем. 1908 изготовили первую полноценную электроплиту. Чуть раньше такую плиту сконструировал канадский "Эдисон" Томас Ахерн, так и не поставивший свое изобретение на поток. А вот немецкий коммерсант Эмиль Ратнау, основатель компании AEG, нанял инженеров, которые создали нагреваемую током плиту.

В 1922 году нобелевский лауреат из Швеции Нильс Дален разработал экономичную газовую плиту "Ага". Через 7 лет на кухнях США уже было 15 млн газовых плит, 7 млн угольных и только 1 млн электрических.

Изобретения Бенджамина Франклина

Ввел общепринятое теперь обозначение электрически заряженных состояний "+" и "-"

Объяснил принцип действия лейденской банки, установив, что главную роль в ней играет диэлектрик, разделяющий электропроводящие обкладки.

Установил тождество атмосферного и получаемого с помощью трения электричества и привел доказательство электрической природы молнии

Установил, что металлические острия, соединенные с землей, снимают электрические заряды с заряженных тел даже без столкновения с ними и предложил в 1752 году проект молниеотвода

Выдвинул идею электрического двигателя и продемонстрировал "электрическое колесо", вращающееся под действием электростатических сил.

Впервые применил электрическую искру для взрыва пороха

Собрал основательные данные о штормовых ветрах (норд-Осты) и предложил теорию, объясняющую их происхождение

Получил патент на конструкцию качели-кресла.

изобрел экономную малогабаритную печь для дома (1742) (названия: англ. Franklin stove - печь Франклина, или англ. Pennsylvania fireplace - Пенсильванский камин)

Усовершенствовал стеклянную гармонику

Разработал собственную систему управления временем

Изобрел бифокальные очки (1784)

При его участии были проведены измерения скорости, ширины и глубины Гольфстрима, и это течение, название которого дал Бенджамин Франклин, было нанесено на карту (1770).

А еще:

Предсказал появление крионики. Спустя 200 лет после появления его полушутливых рассуждений о "Путешествии в бочке мадеры", был крионирован первый человек.

Появись на банкнотах США, но при этом никогда не являлся президентом, а только государственным деятелем Америки. Первые 100-долларовые банкноты с Франклином появились в 1914 году. В истории был еще один человек, который изобразили на банкнотах и он не был президентом - это А. Гамильтон.

Есть несколько медалей Бенджамина Франклина, которые вручают за научные и технические достижения.