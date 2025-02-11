Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкція
За допомогою сучасних технологій на iPhone можна легко виміряти зріст людини, використовуючи вбудований додаток.
Про те, як використовувати смартфон від Apple для вимірювання зросту і які параметри враховувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.
Які iPhone підтримують функцію
Ця функція вимагає iPhone з LiDAR-сканером поруч із задньою камерою. Цей сенсор зазвичай використовується для доповненої реальності, але його здатність вимірювати зріст людини є корисним бонусом, про який багато хто не знає.
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
Як виміряти зріст
Можливість вимірювати зріст людини вбудована в попередньо встановлений додаток Рулетка від Apple.
- Відкрийте застосунок Рулетка на сумісному iPhone
- Переконайтеся, що людину видно на екрані повністю - від голови до ніг
- Зачекайте трохи, і на верхній частині голови людини з'явиться лінія з вимірюванням її зросту
- Щоб зробити фото, торкніться кнопки затвора (біле коло) в нижньому правому куті додатка
- Щоб зберегти фото, торкніться скриншота в нижньому лівому кутку екрана, потім торкніться Done угорі та виберіть Save to Photos
Поради
Додаток вимірює зріст людини від підлоги до верхньої частини голови або волосся. Однак якщо на людині є шапка, то вимірювання буде від підлоги до верхівки шапки. Ви також можете виміряти сидячий зріст людини.
Можна перемикатися між імперичною системою (фути та дюйми) і метричною (сантиметри) в налаштуваннях додатка: Налаштування, Рулетка, Одиниці вимірювання.
Додаткові поради з сайту Apple:
- Переконайтеся, що перебуваєте в добре освітленому місці
- Уникайте темних фонів і поверхонь, що відбивають
- Перевірте, щоб у людини не було нічого, що закриває її обличчя або голову, наприклад, маски або сонцезахисних окулярів
- Спробуйте відступити трохи назад від людини, яку вимірюєте. Можливо, ви стоїте занадто близько.
Вимірювання зросту на iPhone (фото: MacRumors)
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