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Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкція

Вівторок 11 лютого 2025 17:00
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Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкція Ваш iPhone можна використовувати як інструмент для вимірювання зросту (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

За допомогою сучасних технологій на iPhone можна легко виміряти зріст людини, використовуючи вбудований додаток.

Про те, як використовувати смартфон від Apple для вимірювання зросту і які параметри враховувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Які iPhone підтримують функцію

Ця функція вимагає iPhone з LiDAR-сканером поруч із задньою камерою. Цей сенсор зазвичай використовується для доповненої реальності, але його здатність вимірювати зріст людини є корисним бонусом, про який багато хто не знає.

  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

Як виміряти зріст

Можливість вимірювати зріст людини вбудована в попередньо встановлений додаток Рулетка від Apple.

  • Відкрийте застосунок Рулетка на сумісному iPhone
  • Переконайтеся, що людину видно на екрані повністю - від голови до ніг
  • Зачекайте трохи, і на верхній частині голови людини з'явиться лінія з вимірюванням її зросту
  • Щоб зробити фото, торкніться кнопки затвора (біле коло) в нижньому правому куті додатка
  • Щоб зберегти фото, торкніться скриншота в нижньому лівому кутку екрана, потім торкніться Done угорі та виберіть Save to Photos

Поради

Додаток вимірює зріст людини від підлоги до верхньої частини голови або волосся. Однак якщо на людині є шапка, то вимірювання буде від підлоги до верхівки шапки. Ви також можете виміряти сидячий зріст людини.

Можна перемикатися між імперичною системою (фути та дюйми) і метричною (сантиметри) в налаштуваннях додатка: Налаштування, Рулетка, Одиниці вимірювання.

Додаткові поради з сайту Apple:

  • Переконайтеся, що перебуваєте в добре освітленому місці
  • Уникайте темних фонів і поверхонь, що відбивають
  • Перевірте, щоб у людини не було нічого, що закриває її обличчя або голову, наприклад, маски або сонцезахисних окулярів
  • Спробуйте відступити трохи назад від людини, яку вимірюєте. Можливо, ви стоїте занадто близько.

Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкціяВимірювання зросту на iPhone (фото: MacRumors)

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