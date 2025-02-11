Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкція

Про те, як використовувати смартфон від Apple для вимірювання зросту і які параметри враховувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Які iPhone підтримують функцію

Ця функція вимагає iPhone з LiDAR-сканером поруч із задньою камерою. Цей сенсор зазвичай використовується для доповненої реальності, але його здатність вимірювати зріст людини є корисним бонусом, про який багато хто не знає.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Як виміряти зріст

Можливість вимірювати зріст людини вбудована в попередньо встановлений додаток Рулетка від Apple.

Відкрийте застосунок Рулетка на сумісному iPhone

Переконайтеся, що людину видно на екрані повністю - від голови до ніг

Зачекайте трохи, і на верхній частині голови людини з'явиться лінія з вимірюванням її зросту

Щоб зробити фото, торкніться кнопки затвора (біле коло) в нижньому правому куті додатка

Щоб зберегти фото, торкніться скриншота в нижньому лівому кутку екрана, потім торкніться Done угорі та виберіть Save to Photos

Поради

Додаток вимірює зріст людини від підлоги до верхньої частини голови або волосся. Однак якщо на людині є шапка, то вимірювання буде від підлоги до верхівки шапки. Ви також можете виміряти сидячий зріст людини.

Можна перемикатися між імперичною системою (фути та дюйми) і метричною (сантиметри) в налаштуваннях додатка: Налаштування, Рулетка, Одиниці вимірювання.

Додаткові поради з сайту Apple:

Переконайтеся, що перебуваєте в добре освітленому місці

Уникайте темних фонів і поверхонь, що відбивають

Перевірте, щоб у людини не було нічого, що закриває її обличчя або голову, наприклад, маски або сонцезахисних окулярів

Спробуйте відступити трохи назад від людини, яку вимірюєте. Можливо, ви стоїте занадто близько.

Вимірювання зросту на iPhone (фото: MacRumors)