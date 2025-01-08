Як поліпшити фото на iPhone: 7 топових додатків для камери та редагування

iPhone вже давно замінив нам звичні камери і став основним інструментом для створення фото на кожен день. Однак навіть найвдаліші знімки можна зробити ще кращими за допомогою спеціальних додатків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Halide Mark II - Pro Camera

Halide Mark II - Pro Camera, ймовірно, є найпопулярнішим додатком для тих, хто серйозно займається мобільною фотографією. Він включає всі передові налаштування, які ви очікуєте від професійної камери, як-от регулювання швидкості затвора, ISO і балансу білого.

Однак Halide - це не просто камера з ручними налаштуваннями. Додаток має унікальні функції, які покращують фотографії з використанням штучного інтелекту та інших технологій.

Наприклад, користувачі iPhone XR і iPhone SE (2-го покоління) можуть знімати портретні фото тварин і об'єктів, навіть якщо у пристрою немає двох задніх камер.

Ви також можете знімати високоякісні RAW-фотографії, перевіряти гістограми і метадані, точно налаштовувати фокус за допомогою фокусування з підсвічуванням, експортувати карту глибини зображень, встановлювати ярлики Siri і багато іншого.

Ви можете безкоштовно спробувати Halide Mark II - Pro Camera в App Store. Додаток вимагає річної підписки за 19,99 доларів або довічної ліцензії за 59,99 доларів після 7-денного пробного періоду.

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Pro Camera від Moment

Pro Camera від Moment - це чудовий додаток для користувачів, які хочуть мати повний контроль над тим, як вони роблять фотографії на своєму iPhone. Він пропонує повні ручні налаштування з регулюванням експозиції та ISO, підтримкою RAW, ручним фокусом, повільним затвором і навіть 4K таймлапсами.

Цікаво, що Pro Camera працює не тільки для фотографій, а й пропонує ті самі ручні налаштування для зйомки відео на iPhone.

Користувачі можуть легко перемикатися між різними роздільними здатностями, частотами кадрів і колірними профілями - включно з LOG на iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Також підтримуються різні бітрейти та анеморфні об'єктиви.

Ви можете купити Pro Camera від Moment за 8,99 доларів в App Store. Деякі додаткові функції можна розблокувати через покупки в застосунку.

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Photon

Photon надає всі необхідні налаштування для створення потужних професійних фотографій. Розроблений творцями популярного Camera+, Photon має кілька варіантів для ручного налаштування та керування камерою iPhone перед зйомкою. Користувачі можуть точно налаштувати фокус, експозицію (з налаштуваннями швидкості затвора та ISO) і баланс білого.

Для того, щоб ваші фотографії були ідеальними, Photon пропонує просунуті інструменти, такі як Focus Peaking, який підкреслює точку фокусування об'єктива. Додаток також підтримує різні формати фото, такі як HEIF, JPEG, ProRAW і RAW.

Для власників iPhone 14 Pro застосунок дає змогу легко обирати між 12-мегапіксельними та 48-мегапіксельними фотографіями під час використання основного ширококутного об'єктива.

Photon доступний в App Store і вимагає iPhone з iOS 16 або пізнішої версії. Ви можете завантажити його безкоштовно, але ручні налаштування доступні тільки за умови передплати за 3,99 доларів на місяць або 19,99 доларів на рік.

Photon (фото: 9to5Mac)

Darkroom

Після того як ви зробили чудові фотографії за допомогою вашого iPhone, вам знадобляться професійні інструменти для їх редагування - і для цього не потрібно використовувати комп'ютер. Darkroom доступний не тільки для iPhone, а й для iPad і Mac.

Одна з найкращих якостей застосунку - це надзвичайна інтуїтивність і простота використання, навіть якщо ви не професійний фотограф. Він інтегрований з бібліотекою фотографій iCloud, тож вам не потрібно витрачати час на вибір та імпорт фотографій, які ви хочете відредагувати.

За допомогою Darkroom ви можете налаштувати яскравість, контрастність, освітленість, тіні, колірну температуру та інші деталі вже зроблених фотографій. Додаток також дає змогу редагувати відео і навіть Live Photos.

Крім того, в ньому є редактор кривих, варіанти додавання водяних знаків, розширена підтримка RAW-фотографій і навіть інтеграція з додатком Halide.

Найкраще те, що більшість функцій Darkroom доступні безплатно, і застосунок можна завантажити в App Store. Для розблокування всіх функцій застосунку існує підписка вартістю 6,99 доларів на місяць.

Darkroom (фото: 9to5Mac)

Lightroom

Adobe Lightroom - це знаменитий фоторедактор, який використовують багато професіоналів по всьому світу, і, хоча він відомий своєю десктопною версією, Adobe також пропонує мобільну версію Lightroom для iOS.

Редагувати фотографії в Lightroom для iOS надзвичайно легко, навіть якщо вони зроблені в RAW. Додаток містить опції для налаштування освітленості, кольорів, ефектів, деталей і багато чого іншого.

Ви можете навіть спотворювати фотографії, застосовувати корекцію об'єктива або використовувати автоматичний режим для встановлення найкращих налаштувань для зображення. Також доступні різні колірні профілі та передустановки налаштувань.

Якщо ви підписані на Adobe Creative Cloud, ви можете синхронізувати все між мобільною та десктопною версіями застосунку - тобто почати редагувати фото на iPhone, а потім завершити на Mac або iPad.

Мобільна версія Lightroom доступна безкоштовно в App Store, але максимальну користь від застосунку ви отримаєте, ставши передплатником Adobe Creative Cloud.

Lightroom (фото: 9to5Mac)

DoubleTake

Оскільки камера призначена не тільки для фотографій, цей список був би неповним без додатка для роботи з відео. DoubleTake - це застосунок, створений тією ж компанією, що й FiLMiC Pro, який пропонує новий спосіб запису відео на iPhone.

Іноді захоплення відео з однієї камери недостатнє, і саме тому DoubleTake пропонує просте, але розумне рішення. Якщо вам коли-небудь доводилося записувати відео з двох різних ракурсів, щоб створити більш професійний контент, цей застосунок дає змогу вибрати дві камери iPhone і знімати одночасно.

Ви можете вибрати між надширококутним, ширококутним, телеоб'єктивом і фронтальною камерою для створення багатокамерного відео. Додаток також дає змогу перемикатися між 24, 25 і 30 кадрами на секунду. Жодних складних налаштувань - все, що потрібно, це відкрити застосунок, вибрати камери і почати запис.

DoubleTake (фото: 9to5Mac)

Photomator

Photomator - це редактор зображень від розробників популярного додатка для ілюстрацій Pixelmator, який нещодавно було придбано Apple. Проте він, як і раніше, доступний в App Store і пропонує професійні інструменти для редагування фотографій.

За допомогою Photomator ви можете редагувати кольори, застосовувати градієнти, змінювати освітлення, видаляти об'єкти за допомогою штучного інтелекту і навіть збільшувати роздільну здатність зображень завдяки машинному навчанню. Додаток також підтримує понад 750 форматів RAW, включно з Apple ProRAW і Fujifilm RAW.

Photomator доступний в App Store, і ви можете спробувати його безкоштовно. Користувачі можуть вибрати підписку або придбати довічну ліцензію, яка зазвичай коштує 119,99 доларів. Додаток сумісний з iPhone, iPad і Mac.

Photomator (фото: 9to5Mac)