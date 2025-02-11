Как измерить рост человека с помощью iPhone: простая инструкция

С помощью современных технологий на iPhone можно легко измерить рост человека, используя встроенное приложение.

О том, как использовать смартфон от Apple для измерения роста и какие параметры учитывать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Какие iPhone поддерживают функцию

Эта функция требует iPhone с LiDAR-сканером рядом с задней камерой. Этот сенсор обычно используется для дополненной реальности, но его способность измерять рост человека является полезным бонусом, о котором многие не знают.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Как измерить рост

Возможность измерять рост человека встроена в предустановленное приложение Рулетка от Apple.

Откройте приложение Рулетка на совместимом iPhone

Убедитесь, что человек виден на экране полностью - от головы до ног

Подождите немного, и на верхней части головы человека появится линия с измерением его роста

Чтобы сделать фото, коснитесь кнопки затвора (белый круг) в нижнем правом углу приложения

Чтобы сохранить фото, коснитесь скриншота в нижнем левом углу экрана, затем коснитесь Done вверху и выберите Save to Photos

Советы

Приложение измеряет рост человека от пола до верхней части головы или волос. Однако если на человеке есть шапка, то измерение будет от пола до верхушки шапки. Вы также можете измерить сидячий рост человека.

Можно переключаться между имперической системой (футы и дюймы) и метрической (сантиметры) в настройках приложения: Настройки, Рулетка, Единицы измерения.

Дополнительные советы с сайта Apple:

Убедитесь, что находитесь в хорошо освещенном месте

Избегайте темных фонов и отражающих поверхностей

Проверьте, чтобы у человека не было ничего, что закрывает его лицо или голову, например, маски или солнцезащитных очков

Попробуйте отступить немного назад от человека, которого измеряете. Возможно, вы стоите слишком близко.

Измерение роста на iPhone (фото: MacRumors)