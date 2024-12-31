Як позбутися спаму і настирливих дзвінків на iPhone: допоможуть секретні налаштування

В епоху постійних дзвінків від шахраїв і нав'язливих рекламщиків кожен з нас стикався з ситуацією, коли телефон буквально не замовкає. На щастя, iPhone пропонує кілька простих і ефективних способів впоратися з цією проблемою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про гаджети Pocket-lint .

Як використовувати функцію Live Voicemail для перевірки дзвінків

Якщо на вашому iPhone встановлено iOS 17 або новішу версію, функція "Жива голосова пошта" ввімкнена за замовчуванням, якщо ваша країна і мова підтримують її. До числа сумісних мов входять англійська, французька, німецька, іспанська, кантонська, мандаринська, японська та бразильська португальська.

Коли хтось залишає голосове повідомлення, ви побачите транскрипцію в реальному часі на екрані блокування - за умови, що той, хто телефонує, досить терплячий.

Якщо ви пропустили цю транскрипцію, не хвилюйтеся: у разі активації функції "Візуальна голосова пошта", транскрипція буде доступна разом зі збереженими повідомленнями на вкладці "Голосова пошта" додатка "Телефон".

Щоб увімкнути або вимкнути функцію, виконайте такі дії:

Відкрийте застосунок "Налаштування" і перейдіть у розділ "Застосунки", далі "Телефон"

Натисніть "Жива голосова пошта"

Переведіть опцію "Жива голосова пошта" в потрібне положення. За замовчуванням функція має бути ввімкнена.

Як використовувати функцію Live Voicemail для перевірки дзвінків (фото: AppleInsider)

Як вимкнути всі невідомі номери

Функція "Відключення невідомих викликів" - надійний спосіб захиститися від спамерів. Ваш iPhone автоматично блокує номери, з якими ви раніше не спілкувалися, роблячи винятки для контактів із додатка "Контакти", номерів, з якими ви листувалися, і тих, що були вказані в повідомленнях.

Якщо ви зателефонуєте на екстрений номер, ця функція буде тимчасово відключена на 24 години як запобіжний захід.

Використовуйте цю функцію з обережністю, оскільки ви можете випадково заблокувати важливі дзвінки, наприклад від колег або близьких.

Однак, якщо небажані дзвінки стають справжньою проблемою, "Вимкнення невідомих викликів" може бути корисним інструментом, якщо всі ваші важливі контакти додано до додатка "Контакти".

Як увімкнути функцію:

Відкрийте застосунок "Налаштування"

Виберіть "Додатки", "Телефон" і "Заглушення невідомих викликів"

Переведіть тумблер у положення "Увімкнено"

Як відключити всі невідомі номери (фото: Pocket-lint)

Як заблокувати конкретні номери телефону

Як і очікувалося, ви можете заблокувати окремі телефонні номери. Однак це не так зручно, як здається, оскільки наполегливі абоненти можуть легко змінити номер або підробити його. Цей варіант найкраще використовувати проти компаній, які відмовляються залишити вас у спокої.

Найшвидший спосіб заблокувати номер - одразу після небажаного дзвінка:

Відкрийте застосунок "Телефон"

Перейдіть на вкладку "Недавні"

Натисніть на кнопку "i" поруч із записом абонента, що телефонує

Виберіть "Заблокувати абонента"

Також ви можете заблокувати людей через застосунок "Контакти" або через "Налаштування", "Застосунки", "Телефон" і "Заблоковані контакти". Останній спосіб зручний для зняття блокування за потреби.

Як заблокувати конкретні номери телефону (фото: Pocket-lint)

Як перевіряти дзвінки за допомогою сторонніх додатків

Уже давно iPhone дає змогу використовувати сторонні додатки для автоматичної ідентифікації та блокування дзвінків. Слід пошукати відповідний додаток в App Store, який сумісний з вашим оператором і має відповідну вартість.

Хороша новина в тому, що в Apple є своя безкоштовна послуга ідентифікації - Business Connect ID, яка включена за замовчуванням. Однак вона обмежена перевіреними Apple компаніями, тому може не визначати дрібні бізнеси і вже точно не зможе розпізнати шахраїв або настирливих переслідувачів.