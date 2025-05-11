Як виглядають мами українських зірок: Полякова, Камалія та інші показали зворушливі фото

Оля Полякова

"Яке щастя мати матусю і бути матусею! Вітаю всіх матусь!", - написала виконавиця. Оля Полякова з мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Джамала

Співачка Джамала також зворушила ніжним кадром з мамою. Джамала з мамою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Камалія

"Моя найрідніша, найдорожча, найулюбленіша мама! @innapetrovna27. У цей особливий День матері хочу сказати тобі - Дякую тобі за життя! За все, що ти для мене зробила і робиш щодня… За твою безмежну любов, турботу, мудрість і підтримку. Ти - мій ангел, моє серце, мій дім. Люблю тебе безмежно!", - тепло звернулася до рідної людини Камалія. Камалія з мамою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Руслана

"Ми стаємо дорослішими, але в очах наших мам ми завжди залишатимемося дітьми", - написала артистка і опублікувала архівну дитячу світлину з мамою. Руслана з мамою (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Наталка Денисенко

"Мамочка моя, моя Ніночка. Таких людей як моя мама - просто немає на світі! Ви навіть не уявляєте рівень її доброти, жертвенності і прийняття! Все, що я маю - багато в чому, завдяки їй. Всіх мам - зі святом. Без вас - не було б життя!", - зворушила дописом акторка.

Ілона Гвоздьова

"Мамо, з Днем матері! Усі слова світу - замалі, щоб висловити те, що я відчуваю до тебе. Ти - мій перший дім, перша молитва, перша любов. Твої обійми - це найнадійніше місце на землі, а твоя мудрість - мій дороговказ у житті. Ти навчила мене любити, боротися, вірити в себе… Дякую за твоє безсоння, терпіння, тепло і безумовну любов. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а очі - щасливими. Я безмежно тебе люблю. І завжди буду", - звернулася до матусі танцівниця.

Ілона Гвоздьова з мамою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Андрій Бєдняков

"Як ви бачите, мама завжди пишалась сином З днем Матері. Наберіть свою", - зворушив архівним кадром з покійною мамою шоумен. Андрій Бєдняков з мамою (фото: instagram.com/biedniakov)

Віктор Павлік

"Вітаю всіх матерів з Днем Матері!", - лаконічно написав співак і поділився роликом з мамою.

Тарас Цимбалюк

Актор і головний герой майбутнього сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показався з матусею і похизувався прикрасою, яку їй подарував на свято.

Тарас Цимбалюк з мамою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Михайло Хома

"Вітаю свою маму і всіх матусь з Днем Матері. Поки мама жива - ми всі діти. Дякую за життя. Давнє фото. Все без змін: мама в Португалії, я - в Україні. Але серцем разом", - написав співак. Михайло Хома з мамою (фото: instagram.com/dzidzio)