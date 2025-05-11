Як виглядають мами українських зірок: Полякова, Камалія та інші показали зворушливі фото

11 травня в Україні святкують День матері - одне з найтепліших і найзворушливіших свят весни. У цей особливий день українські зірки діляться щирими привітаннями та рідкісними фото зі своїми мамами.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найзворушливіші публікації й ділиться ними з вами.
"Яке щастя мати матусю і бути матусею! Вітаю всіх матусь!", - написала виконавиця.
Співачка Джамала також зворушила ніжним кадром з мамою.
"Моя найрідніша, найдорожча, найулюбленіша мама! @innapetrovna27. У цей особливий День матері хочу сказати тобі - Дякую тобі за життя! За все, що ти для мене зробила і робиш щодня… За твою безмежну любов, турботу, мудрість і підтримку. Ти - мій ангел, моє серце, мій дім. Люблю тебе безмежно!", - тепло звернулася до рідної людини Камалія.
"Ми стаємо дорослішими, але в очах наших мам ми завжди залишатимемося дітьми", - написала артистка і опублікувала архівну дитячу світлину з мамою.
"Мамочка моя, моя Ніночка. Таких людей як моя мама - просто немає на світі! Ви навіть не уявляєте рівень її доброти, жертвенності і прийняття! Все, що я маю - багато в чому, завдяки їй. Всіх мам - зі святом. Без вас - не було б життя!", - зворушила дописом акторка.
"Мамо, з Днем матері! Усі слова світу - замалі, щоб висловити те, що я відчуваю до тебе. Ти - мій перший дім, перша молитва, перша любов. Твої обійми - це найнадійніше місце на землі, а твоя мудрість - мій дороговказ у житті. Ти навчила мене любити, боротися, вірити в себе… Дякую за твоє безсоння, терпіння, тепло і безумовну любов. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а очі - щасливими. Я безмежно тебе люблю. І завжди буду", - звернулася до матусі танцівниця.
Ілона Гвоздьова з мамою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Як ви бачите, мама завжди пишалась сином З днем Матері. Наберіть свою", - зворушив архівним кадром з покійною мамою шоумен.
"Вітаю всіх матерів з Днем Матері!", - лаконічно написав співак і поділився роликом з мамою.
Актор і головний герой майбутнього сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показався з матусею і похизувався прикрасою, яку їй подарував на свято.
Тарас Цимбалюк з мамою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
"Вітаю свою маму і всіх матусь з Днем Матері. Поки мама жива - ми всі діти. Дякую за життя. Давнє фото. Все без змін: мама в Португалії, я - в Україні. Але серцем разом", - написав співак.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Олі Полякової, Камалії, Наталки Денисенко, Руслани, Михайла Хоми, Джамали, Андрія Бєднякова, Ілони Гвоздьової, Тараса Цимбалюка, Віктора Павліка.