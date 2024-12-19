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6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Четвер 19 грудня 2024 09:00
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6 зірок, які стали мамами після втрати дитини Ніколь Кідман і Мерайя Керрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Втрата дитини на ранніх термінах вагітності - болючий досвід, який залишає глибокий слід. Проте такі знаменитості, як Бейонсе, Пінк та інші довели, що після темних часів завжди приходить світло. Вони пережили втрату, не втратили надії й згодом стали щасливими мамами.

Хто із зірок знайшов щастя материнства після важкої втрати - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Міла Йовович

Зірка фільму "Оселя зла" Міла Йовович стала мамою втретє, пройшовши через важкий досвід втрати дитини.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Бейонсе

Перед тим як народити доньку Блю Айві, Бейонсе пережила викидень.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

"Багато пар проходять через це, і ми - серед них. Це важлива частина моєї історії і одна з причин, чому я не розповідала про другу вагітність. Річ у тім, що ніколи не знаєш, що може статися. Це було дуже важко", - поділилася виконавиця.

Мерайя Керрі

Під час вагітності двійнятами співачка Мерайя Керрі зізналася, що її перша спроба стати мамою завершилася втратою дитини.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Мерайя Керрі (фото: instagram.com/mariahcarey​​​​​​​)

Пінк

У співачки двоє дітей, проте її шлях до материнства був непростим. Перші вагітності завершувалися викиднями. Щоб пережити біль втрати, артистка почала висловлювати свої почуття у піснях.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Пінк (фото: instagram.com/pink​​​​​​​)

Ніколь Кідман

Оскароносна акторка пережила втрату дитини під час шлюбу з Томом Крузом. За словами Ніколь Кідман, біль від цієї втрати залишається з нею досі. Проте зараз вона щаслива мама. У шлюбі з музикантом Кітом Урбаном пара виховує двох доньок: одну Ніколь народила сама, а іншу для них виносила сурогатна мати.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman​​​​​​​)

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" поділилася, що пережила кілька викиднів, але не втрачала надії. Завдяки своїй наполегливості вона стала мамою доньки Коко у 2004 році.

6 зірок, які стали мамами після втрати дитини

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial​​​​​​​)

Раніше ми писали про про українських зірок, які втратили дітей.

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