Как выглядят мамы украинских звезд: Полякова, Камалия и другие показали трогательные фото

Оля Полякова

"Какое счастье иметь мамочку и быть мамочкой! Поздравляю всех мамочек!", - написала исполнительница. Оля Полякова с мамой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Джамала

Певица Джамала также растрогала нежным кадром с мамой. Джамала с мамой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Камалия

"Моя самая родная, самая дорогая, самая любимая мама! @innapetrovna27. В этот особенный День матери хочу сказать тебе - Спасибо тебе за жизнь! За все, что ты для меня сделала и делаешь каждый день... За твою безграничную любовь, заботу, мудрость и поддержку. Ты - мой ангел, мое сердце, мой дом. Люблю тебя безгранично!", - тепло обратилась к родному человеку Камалия. Камалия с мамой (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Руслана

"Мы становимся взрослее, но в глазах наших мам мы всегда будем оставаться детьми", - написала артистка и опубликовала архивную детскую фотографию с мамой. Руслана с мамой (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Наталка Денисенко

"Мамочка моя, моя Ниночка. Таких людей как моя мама - просто нет на свете! Вы даже не представляете уровень ее доброты, жертвенности и принятия! Все, что я имею - во многом, благодаря ей. Всех мам - с праздником. Без вас - не было бы жизни!", - растрогала заметкой актриса.

Илона Гвоздева

"Мама, с Днем матери! Все слова мира - маловаты, чтобы выразить то, что я чувствую к тебе. Ты - мой первый дом, первая молитва, первая любовь. Твои объятия - это самое надежное место на земле, а твоя мудрость - мой указатель в жизни. Ты научила меня любить, бороться, верить в себя... Спасибо за твою бессонницу, терпение, тепло и безусловную любовь. Пусть твое сердце всегда будет спокойным, а глаза - счастливыми. Я безгранично тебя люблю. И всегда буду", - обратилась к маме танцовщица.

Илона Гвоздева с мамой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Андрей Бедняков

"Как вы видите, мама всегда гордилась сыном С днем Матери. Наберите свою", - растрогал архивным кадром с покойной мамой шоумен. Андрей Бедняков с мамой (фото: instagram.com/biedniakov)

Виктор Павлик

"Поздравляю всех матерей с Днем Матери!", - лаконично написал певец и поделился роликом с мамой.

Тарас Цымбалюк

Актер и главный герой будущего сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк показался с мамочкой и похвастался украшением, которое ей подарил на праздник.

Тарас Цымбалюк с мамой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Михаил Хома

"Поздравляю свою маму и всех мамочек с Днем Матери. Пока мама жива - мы все дети. Спасибо за жизнь. Давнее фото. Все без изменений: мама в Португалии, я - в Украине. Но сердцем вместе", - написал певец. Михаил Хома с мамой (фото: instagram.com/dzidzio)