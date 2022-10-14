Як виглядають джинси за 90 тисяч доларів: їм майже 150 років (фото)

Скільки коштують найстаріші джинси?

Скарб знайшов "джинсовий археолог" у покинутій шахті. Їх придбали поціновувачі вінтажного джинсового ринку Кайл Хаутнер і Зіп Стівенсон.

"У нас не було жодних планів купувати джинси разом, поки не розпочався аукціон, і те, що ми зробили, просто божевільно", - сказав Стівенсон CNN.

Джинси були продані за 87 400 доларів - це одна з найвищих цін, коли-небудь сплачених за пару джинсів.

Які вони, джинси за 90 000 доларів?

"Ці джинси надзвичайно рідкісні, особливо в такому фантастичному поношеному стані та розмірі", - сказав Стівенсон CNN.

Стівенсон вперше почув про джинси ще п'ять років тому, коли вперше побачив їх. Існує лише декілька подібних пар, але вони зберігаються в музеях і надто делікатні, щоб їх носити. Але ці виявилися напрочуд міцними, щоб одягати.

Такий вигляд мають джинси за 90 000 доларів (фото: cnn.com)

"На джинсах є кілька м’яких плям, але в іншому це супер-пупер міцні джинси. Я міг би легко уявити Джонні Деппа чи Джейсона Момоа, які їх одягнуть", - сказав новий власник знахідки.

Організатор аукціону поділився враженнями після заходу: "Було дуже весело спостерігати, як вони продають наживо учасникам торгів за такі шалені гроші", - сказав він.

Такий вигляд мають джинси за 90 000 доларів (фото: cnn.com)

Джинси також свідчать про темний епізод в історії США, адже на внутрішній кишені надруковано фразу "Єдиний вид, виготовлений білою працею". Ці слова нагадують про расизм, з яким зіштовхнулася тогочасна Америка.

Расистський напис на кишені штанів (фото: cnn.com)

Що тепер буде з джинсами?

"Ми б розглянули можливість запропонувати їх на продаж надзвичайно зацікавленому приватному покупцеві", - сказав Стівенсон, але додав, що власники воліли б, щоб їх купили та виставили в музеї, на кшталт Музею мистецтв Метрополітен.