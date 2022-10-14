Как выглядят джинсы за 90 тысяч долларов: им почти 150 лет (фото)

Сколько стоят самые старые джинсы?

Клад нашел "джинсовый археолог" в заброшенной шахте. Их приобрели ценители винтажного джинсового рынка Кайл Хаутнер и Зип Стивенсон.

"У нас не было никаких планов покупать джинсы вместе, пока не начался аукцион, и то, что мы сделали, просто безумно", - сказал Стивенсон CNN.

Джинсы были проданы за 87 400 долларов - это одна из самых высоких цен, когда-либо уплаченных за пару джинсов.

Какие они, джинсы за 90 000 долларов?

"Эти джинсы очень редкие, особенно в таком фантастическом поношенном состоянии и размере", - сказал Стивенсон CNN.

Стивенсон впервые услышал о джинсах еще пять лет назад, когда впервые увидел их. Существует несколько подобных пар, но они хранятся в музеях и слишком деликатны, чтобы их носить. Но эти оказались удивительно крепкими, чтобы надевать.

Так выглядят джинсы за 90 000 долларов (фото: cnn.com)

"На джинсах есть несколько мягких пятен, но в остальном это супер-пупер крепкие джинсы. Я мог бы легко представить Джонни Деппа или Джейсона Момоа, которые их наденут", - сказал новый владелец находки.

Организатор аукциона поделился впечатлениями после мероприятия: "Было очень весело наблюдать, как они продают вживую участникам торгов за такие сумасшедшие деньги", - сказал он.

Так выглядят джинсы за 90 000 долларов (фото: cnn.com)

Джинсы также свидетельствуют о темном эпизоде в истории США, ведь на внутреннем кармане напечатана фраза "Единственный вид, изготовленный белым трудом". Эти слова напоминают о расизме, с которым столкнулась тогдашняя Америка.

Расистская надпись на кармане брюк (фото: cnn.com)

Что теперь будет с джинсами?

"Мы бы рассмотрели возможность предложить их на продажу чрезвычайно заинтересованному частному покупателю", - сказал Стивенсон, но добавил, что владельцы предпочли бы, чтобы их купили и выставили в музее, вроде Музея искусств Метрополитен.