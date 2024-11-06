Як виглядає співак-волонтер Андрій Заліско, який разом з Юліком дає благодійні концерти за кордоном

Творчий шлях Андрія Заліска

Уродженець Львова народився у родині інженера заводу "Електробудприлад" та продавчині універмагу. Закінчив музичну школу, а потім вступив до Львівського політехнічного інституту на геодезичний факультет за спеціальністю "Прикладна геодезія".

Наприкінці 90-х навчався також у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого за фахом режисера. Паралельно з навчанням почав працювати з мистецькою агенцією "Територія А", про яку вже згадувалося вище, а у 1995 році презентував свій перший альбом під назвою "Так буває".

Також співав у Львові на концерті, де виступали Ірина Білик, акапельна формація "Піккардійська Терція" та інші виконавці. У 2010 році Заліско отримав звання заслуженого артиста України.

Що відомо про Андрія Заліска (фото: instagram.com/zalisko)

Дискографія музиканта

Виглядає наступним чином:

1995 - Так буває

1997 - Такий як всі

1998 - Лабіринт

2000 - Все буде так, як хочеш ти

2001 - Многая літа

2002 - Ковбой

2005 - Колядує Заліско і друзі

2008 - Заліско +

Життя Андрія Заліско у період повномасштабної війни

Після початку повномасштабної російської агресії проти України співак продемонстрував повністю проукраїнську позицію та став давати благодійні концерти. Заліско, як відомо, окрім співу також займається також волонтерством.

Разом із виконавцем Юліком (справжнє ім'я - Назарій Гук) він приїжджав з благодійними виступами до Греції, Італії, Португалії, Іспанії, Польщі, Бразилії та інших країн. Артисти передали на потреби нашої армії понад 70 тисяч євро.

Окрім того, раніше у мережі писали про те, що Юлік навіть підстриг волосся Андрію з благодійною метою. Це сталося під час закордонного туру артистів. Зупинившись в одному з готелів Польщі, вони вирішили зекономити на базових речах.

Зокрема, Андрій для підтримки іміджу попросив Юліка підстригти його, оскільки у Польщі ціни на цю послугу є доволі високими. Юлік не став відмовляти та зробив своєму колезі нову зачіску.

На кадрах можна було побачити результат. Також зірки зазначали, що тоді зекономили близько 150 злотих (1125 грн). Ці кошти, як запевняли знаменитості, вони планували відправити на ЗСУ.

Юлік і Андрій Заліско (Фото: instagram.com/julikofficial)

Особисте життя Андрія Заліско

У 2010 році виконавець одружився з жінкою на ім'я Інна, уродженкою міста Шептицький (раніше - Червоноград). Їхнє вінчання пройшло 29 травня 2010 року у Свято-Покровському соборі Львова. У 2020 році стало відомо, що артист розлучився із дружиною.

Андрій Заліско зараз (фото: instagram.com/zalisko)

Соцмережі співака

За сторінкою Заліско в Instagram стежать майже 15 тисяч користувачів. Його пости присвячені темам підтримки України, подробицям з благодійних заходів. Також там можна знайти деякі особисті моменти з життя зірки. Проте основний акцент його блогу - концертна благодійна діяльність.