Де зараз співак Олег Шак, який виступав з Яремчуком і хотів стати військовим (фото)

Що відомо про музиканта, як він живе сьогодні - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Творчий шлях Олега Шака

Свою музичну освіту він розпочав у Кременецькій музичній школі по класу фортепіано і саксофона. Далі - було училище в місті Рівне, а під час служби в армії співак почав виступав разом з музичним ансамблем.

Після закінчення Одеської консерваторії Назарій Яремчук запросив Шака до знаменитого ансамблю "Смерічка". Так і почався новий етап у його кар'єрі - у ролі вокаліста, клавішника і музичного керівника.

кадри з соцмереж Олега Шака (фото: .facebook.com/Olegshak1)

У період з 1998 по 2005 роки Олег працював музичним керівником та аранжувальником у театрі пісні Павла Зіброва. Також паралельно з цим він випускав спільні пісні з представниками українського шоу-бізнесу: Катериною Бужинською, Тетяною Піскарьовою, Наталією Бучинською, Лілією Сандулесою, Віктором Павліком, Петром Чорним та іншими.

Пісні Шака є доволі різноманітними. Він створював музику також для багатьох виконавців, писав її для мюзиклів, художніх та документальних фільмів, серіалів.

Згодом артист оголосив про початок свого сольного шляху. У 2006 році зірка випустив альбом "Непроханий гість", який здобув неабияку популярність в Україні. Друга його платівка під назвою "По хмарах" вийшла наприкінці 2008 року і містить щемливу душевну лірику. До цього альбому входять 22 композиції.

Як Олег Шак живе сьогодні

Співачка Тетяна Піскарьова в інтерв'ю РБК-Україна розповідала про те, що нині виконавець мешкає в Америці, де продовжив займатися творчістю. Більше того, за її словами, зірковий колега колись планував вступити до війська, проте йому відмовили, через що Шаку довелося змінити плани, і він виїхав до США.

Де зараз Олег Шак (фото: .facebook.com/Olegshak1)

"Олег Шак - це дуже крутий музикант. Це високого рівня професіонал. Ми з ним багато зробили спільної роботи. Він поїхав в Америку, він спочатку хотів потрапити до війська і йому відмовлено було в цьому питанні. Він зрілий мужчина, його вік ще нібито дозволяє, але, напевно, у військкоматі більш точно відомо, чи годен він, чи не годен. Знаєте, то не нам вирішувати", - розповіла Тетяна Піскарьова, яка заспівала з Шаком пісню "Люблю".

"Йому було відмовлено і він намагався все ж бути в музиці, творити, писати. Він поїхав в Америку. Зараз він працює на класній студії звукозапису, робить треки, пише пісні. Бере участь у благодійних заходах за кордоном.

Ми підтримуємо зв'язок. Дуже сумую я, що не можемо випити кави, поговорити. Він завжди з теплотою і з великим бажанням спілкується, але зараз він в Америці. Чекає на завершення війни, напевно, а може вже створює своє творче й музичне життя в Америці", - також поділилася деталями артистка.

Повне інтерв'ю Тетяни Піскарьової - читайте тут.

Соцмережі Олега Шака

На своїй сторінці музикант публікує кадри з творчих заходів, спільні знімки з колегами та особисті моменти, проведені з рідними та друзями. За його сторінкою у Facebook стежать понад 2 тисячі користувачів.

Інколи він публікує архівні відео з виступів, у тому числі й у складі легендарного ансамблю "Смерічка" з Назарієм Яремчуком.