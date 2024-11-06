Как выглядит певец-волонтер Андрей Залиско, который вместе с Юликом дает благотворительные концерты за границей

Творческий путь Андрея Залиско

Уроженец Львова родился в семье инженера завода "Электростройприбор" и продавщицы универмага. Окончил музыкальную школу, а затем поступил во Львовский политехнический институт на геодезический факультет по специальности "Прикладная геодезия".

В конце 90-х учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого по специальности режиссера. Параллельно с учебой начал работать с художественным агентством "Территория А", о котором уже упоминалось выше, а в 1995 году презентовал свой первый альбом под названием "Так буває".

Также пел во Львове на концерте, где выступали Ирина Билык, акапельная формация "Пиккардийская терция" и другие исполнители. В 2010 году Залиско получил звание заслуженного артиста Украины.

Что известно про Андрея Залиско (фото: instagram.com/zalisko)

Дискография музыканта

Выглядит следующим образом:

1995 - Так буває

1997 - Такий як всі

1998 - Лабіринт

2000 - Все буде так, як хочеш ти

2001 - Многая літа

2002 - Ковбой

2005 - Колядує Заліско і друзі

2008 - Заліско +

Жизнь Андрея Залиско в период полномасштабной войны

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины певец продемонстрировал полностью проукраинскую позицию и стал давать благотворительные концерты. Залиско, как известно, кроме пения также занимается волонтерством.

Вместе с исполнителем Юликом (настоящее имя - Назарий Гук) он приезжал с благотворительными выступлениями в Грецию, Италию, Португалию, Испанию, Польшу, Бразилию и другие страны. Артисты передали на потребности нашей армии более 70 тысяч евро.

Кроме того, ранее в сети писали о том, что Юлик даже подстриг волосы Андрею с благотворительной целью. Это произошло во время заграничного тура артистов. Остановившись в одном из отелей Польши, они решили сэкономить на базовых вещах.

В частности, Андрей для поддержки имиджа попросил Юлика подстричь его, поскольку в Польше цены на эту услугу достаточно высоки. Юлик не стал отказывать и сделал своему коллеге новую прическу.

На кадрах можно увидеть результат. Также звезды отмечали, что тогда сэкономили около 150 злотых (1125 грн.). Эти средства, как уверяли знаменитости, они планировали отправить на ВСУ.

Юлик и Андрей Залиско (Фото: instagram.com/julikofficial)

Личная жизнь Андрея Залиско

В 2010 году исполнитель женился на женщине по имени Инна, уроженке города Шептицкий (ранее - Червоноград). Их венчание прошло 29 мая 2010 в Свято-Покровском соборе Львова. В 2020 году стало известно, что артист развелся с женой.

Андрей Залиско сейчас (фото: instagram.com/zalisko)

Соцсети певца

За страницей Залеско в Instagram следят почти 15 тысяч пользователей. Его посты посвящены темам поддержки Украины, подробностям благотворительных мероприятий. Также там можно найти некоторые личные моменты из жизни звезды. Однако основной акцент его блога - концертная благотворительная деятельность.