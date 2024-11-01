Що стало з Олексієм Кузнєцовим - першим переможцем "Х-Фактора", який виїхав до США

Олексій Кузнєцов - український виконавець, переможець першого шоу "Х-фактор", яке вийшло на екрани у 2010 році. Нині він разом з родиною мешкає у Нью-Йорку й у соцмережах ділиться подробицями свого життя.

Детальніше про творчий шлях зірки та як він виглядає зараз, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра Олексія Кузнєцова

Уродженець міста Макіївка, Донецької області, прийшов на "Х-фактор" у 2010 році. На кастингу він виконав пісню Лари Фабіан "Adagio" (Адажіо) і потрапив до вибіркового туру. За результатами фінального глядацького голосування артист став переможцем, набравши найбільшу кількість балів. Друге місце тоді зайняла вокалістка Марія Рак.

Після перемоги на музичному шоу Олексій підписав контракт із Sony Music Russia, який незабаром був розірваний через відсутність діяльності з боку компанії.

Починаючи з 2012 року, Кузнєцов продовжив професійно займатися вокалом, а також відвідував різні майстер-класи закордонних експертів. Він навчався у Джузеппе Саббатіні, їздив до викладачів з Італії та Австрії, стажувався у Віденській опері. Завдяки такому досвіду зірка знає не лише українську, а й англійську, німецьку, італійську та французьку мови.

У 2012 році Кузнєцов брав участь у сольних концертах Алессандро Сафіни у Києві у супроводі симфонічного оркестру, де виконував композиції сольно, а також у тріо.

Ще переможець "Х-фактора" взяв участь в Ukrainian Fashion Week, найдовшому у світі музичному телемарафоні "Пісня об’єднує нас", який було занесено до Книги рекордів Гіннеса.

Олексій Кузнєцов сьогодні (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

Крім того, Олексію довіряли виконання національного гімну під час відкритого тренування збірної України на "Євро-2012". Він також співав гімн перед боєм за звання чемпіона світу за версією WBA, на День незалежності України у США, а також - на святкуванні 20-річчя Федерації футболу України.

Своїми виступами зірка вітав з 80-річчям Донецьку область і виступав на ювілеї П'єра Кардена. У 2015 році Кузнецов дав свій перший концерт у Гуанчжоу, Китай.

Інші захоплення зірки

Професійне заняття вокалом не завадило Олексію обрати для себе й інші хобі, серед яких бокс. У 17 років він став майстром спорту з цього напряму. У 2014 році Кузнецов брав участь у встановленні рекорду України з присідань. Також він захоплюється кросфітом, і на перших змаганнях у Києві йому вдалося зайняти четверте місце.

Кузнєцов також захоплюється спортом (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

Чоловік одружений із артисткою балету Катериною Семеновою. Разом із нею та сином він мешкає у США. Катерина - подруга його молодшої сестри.

Кузнєцов разом з дружиною виховує сина (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

Про позицію по війні в Україні

Артист продемонстрував проукраїнські погляди від початку повномасштабного вторгнення, заявивши, що підтримує рідну країну та займається волонтерством. Він створив благодійний фонд Help Ukraine і досі продовжує нагадувати про війну у своїх соцмережах.

Мама співака на початку війни залишалася на окупованій території на Донбасі. У мережі з’являлася інформація про те, що син намагався її забрати, проте вона відмовилася. Наразі залишається невідомим, чи виїхала жінка звідти.

кадри з соцмереж Олексія (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

За сторінкою Олексія в Instagram стежать понад 40 тисяч підписників. У блозі він демонструє заняття спортом, прогулянки з родиною та ділиться красивими кадрами, зробленими у США. Сторінку Кузнецов веде англійською мовою, також у блозі є пости, присвячені зборам на підтримку української армії.

Кузнєцов займається благодійністю (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)