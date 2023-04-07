Як виглядає один з найжаданіших чоловіків з Tinder і чому йому не щастить з коханням

Стефан-П'єр Томлін - так звуть одного з найбажаніших чоловіків з додатку для знайомств Tinder. 32-річний британець прославився, як "Містер Тіндер", отримував до тисячі повідомлень на день, але й досі не зустрів своє кохання.

Що відомо про Стефана-П'єра

Майже десять років тому друг по роботі розповів хлопцеві про додаток для знайомств Tinder. У той час Стефан працював у Лондоні і ніколи не мав проблем зі знайомствами.

Тим не менш хлопець став залежним від Тіндеру.

До 2017 року він отримав 14 600 свайпів праворуч і отримав електронний лист від Tinder про те, що він - у списку 30 найбажаніших людей у ​​Британії.

"Я дав інтерв'ю і зробив фотосесію, і через кілька місяців мені сказали, що я найпопулярніший чоловік на Тіндер. Ось тоді почалося божевілля. Я отримував більше 1000 повідомлень на день. Я намагався відповісти на стільки, скільки міг, але не встигав навіть відкрити половину з них", - розповідає Стефан.

Хлопець каже, що його просили на вулиці зробити селфі, дати автограф. Стефан насолоджувався славою, адже у шкільні роки зовсім не був популярним.

Він став ходити на світські заходи, його запрошували на шоу, і він почав розвивати модельну кар'єру.

Слава Містера Тіндера не принесла йому бажаного - кохання

"Тепер я розумію, що дівчатам важко сприймати мене таким, яким я є. Їм подобається думка про мене, але вони не розуміють, хто я насправді. Я готовий до чогось серйозного. Я хочу зосередитися на сім’ї", - каже хлопець.

Стефан каже, що популярність заважає йому знайти стосунки.

"Коли я гуляю, мене впізнають і я багато фотографуюся з іншими людьми, тому що я хороший хлопець. Це може викликати ревнощі", - ділиться МІстер Тіндер.

Хлопець окрім відвідування заходів займається основною роботою "з управління талантами та маркетинговим агентством", регулярно ходить до тренажерки, тому часу на особисте життя у нього дуже мало.

"Можуть бути спокійні тижні, але бувають дні, коли я не встигаю поїсти, і це може стати серйозним випробуванням для будь-якої жінки, яка з’являється в моєму житті. У минулому через це все руйнувалося", - говорить Стефан.

Всі фото: metro.co.uk

У нього було два періоди серйозних стосунки з тих пір, як він став Містером Тіндером, він був закоханий. Але на жаль, з цього нічого не вийшло. Тож 32-річний красунчик, найжаданіший холостяк з Tinder, досі самотній.