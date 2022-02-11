Жертвы афериста из Tinder собирают пожертвования с миру по нитке, чтобы закрыть космические кредиты

Жертвы печально известного афериста из Tinder Шимона Хейада Хаюта из Израиля пытаются закрыть взятые кредиты и вернуть те колоссальные средства, что отдали проходимцу-ловеласу, который выдавал себя за сына "бриллиантового короля" Саймона Левиева, агента спецслужб Моссад и торговца оружием, и о чьей схеме Netflix снял фильм.

Сейчас обманутые мошенником женщины скооперировались и собирают пожертвования от неравнодушных на платформе Gofundme .

Желающих помочь дамам в беде оказалось немало, и люди со всего мира высылают несчастным женщинам, которых кинул аферист на крупные суммы денег, кто сколько сможет средств.

Так, постепенно удалось собрать уже около 77 тысяч фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 104 тысячи долларов (то есть почти 3 миллиона гривен). Но женщинам, чтобы рассчитаться с банками, нужно целых 600 тысяч фунтов (812 тысяч долларов), и сбор "с мира по нитке" продолжается... Да, масштабы аферы Хаюта действительно поражают.

Сбор средств для помощи обманутым аферистом из Tinder женщин (фото: скрин gofundme.com)

Инициаторами такого сбора стали три жертвы мошенника-жиголо - Эйлин Шарлотт (по подсказке которой Интерпол и вышел на Шимона с последующим задержанием), Пернилла Сьохольм и Сесилия Фьеллхой.

Жертвы афериста объединили усилия, чтобы закрыть взятые кредиты и погасить задолженность (фото: скрин gofundme.com)

Женщины рассказывают, что решились на кампанию "после тщательного рассмотрения и множества чатов".

"Мы не хотим, чтобы больше людей было обмануто. Мы понимаем, что есть тысячи других достойных причин для пожертвований, и останемся навсегда благодарными, если вы решите пожертвовать на это. Все, что мы хотим, это вернуть нашу жизнь", - говорится в описании на ресурсе для сбора пожертвований.

Дело в том, что, по данным журналистского расследования (норвежская газета VG), "Саймон Левиев" обманул доверчивых женщин в разных странах, знакомясь через Tinder, на около 10 миллионов долларов в течение 2017-2019 годов.

Аферист общается с девушкой в Мюнхене, возле одного из самых фешенебельных отелей Европы (фото: vg.no)

Мошенник с выдуманной легендой о себе завязывал с ними отношения, делал дорогие подарки (на деньги предыдущей жертвы), путешествовал с дамами по курортам, а потом через некоторое время просил помочь деньгами - мол, он теперь в опасности, и нуждается в помощи...

Шимон рассказывал женщинам, что с ним хотят расправиться, и он срочно нуждается в деньгах (фото: vg.no)

Кое-то из "спасительниц" давал ему свои кредитки, другие что-то продавали, третьи брали в банках ссуды (одна из девушек одолжила мошеннику 250 тысяч, взятые в кредит в нескольких банках).

Аферист из Tinder Шимон Хают, он же "Саймон Левиев" (фото: vg.no)

После ареста в 2019-м Шимона Хаюта суд приговорил по старому делу о мошенничестве (за 2011 год) на 15 месяцев, но аферист из-за ситуации с пандемией просидел всего только 5, после чего вышел на свободу. Сейчас мужчина безбедно живет в Израиле, называет себя финансовым консультантом, а в своей грандиозной афере не признается.

Недавно на стриминговом сервисе Netflix вышла документалка об истории Шимона "Аферист из Tinder" (Tinder Swindler), в которой описана схема, используемая мошенником для обмана женщин.

Видео: "Аферист из Tinder" - трейлер