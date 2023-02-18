Як не натрапити на шахраїв на сайтах знайомств: поради психологів

Знайомства через спеціальні сервіси та соціальні мережі набуло неабиякого поширення впродовж останніх кількох років. Разом із тим з'явилися шахраї, які таким чином вишукують своїх жертв.

Як не потрапити на цей гачок - читайте нижче в матеріалі Styler.

Романтик-дзеркало

Це досить типовий представник світу шахраїв на сайтах знайомств. Інакше їх називають скамерами. По-перше, при онлайн-знайомстві вони вселяють жінкам серйозність своїх намірів, а по-друге, віддзеркалюють вподобання жінок.

Буде дуже приємно зустріти людину, яка слухає таку ж музику, що й ви, або дивиться ті самі фільми. А вже за кілька днів він виписує романтичні дифірамби та зізнається в пристрасному коханні.

Але життя - це не завжди така казка. Проте найчастіше такий образ кавалера є нічим іншим, ніж приманкою для жертви.

Жінка любить вухами

У цьому виді шахрайства вдаються до техніки пік-апу. Зловмисники засипають жінку компліментами з ніг до голови так, що вона не може й слова сказати. Під час особистої зустрічі вони якомога частіше намагаються доторкнутися до вас.

Головна ціль пікаперів - схилити вас до інтимних стосунків. Коли бажаного досягнуто, вони зникають на декілька днів, тиждень чи навіть назавжди. Проте це й добре, тому що такий залицяльник вам точно не потрібен.

Бізнесмен без грошей

Ще один популярний тип шахраїв на сайтах знайомств. Їхньою головною ціллю є заволодіння грошима жінки, яку вони обрали як жертву. Зазвичай вони мають не одну пасію, а відразу кілька, адже це збільшує нечесний прибуток.

Традиційний опис подібних злодіїв: бізнесмен, який розорився або якого підставили. Він жаліється на свої біди вам, яка так добре його розуміє. Він задаровує вас компліментами та подарунками. До того ж йому конче потрібні гроші, але він кається, що обов'язково їх поверне.

Фінал історії кохання очевидний: ні кохання, ні грошей.

Як убезпечити себе на сайтах знайомств