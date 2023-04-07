Как выглядит один из самых желанных мужчин из Tinder и почему ему не везет с любовью

Стефан-Пьер Томлин - так зовут одного из самых желанных мужчин из приложения для знакомств Tinder. 32-летний британец прославился, как "Мистер Тиндер", получал до тысячи сообщений в день, но до сих пор не встретил свою любовь.

Что известно о Стефане-Пьере

Около десяти лет назад друг по работе рассказал парню о приложении для знакомств Tinder. В то время Стефан работал в Лондоне и никогда не имел проблем со знакомствами.

Тем не менее парень стал зависим от Тиндера.

До 2017 года он получил 14 600 свайпов направо и получил электронное письмо от Tinder о том, что он - в списке 30 самых самых желанных людей в Британии.

"Я дал интервью и сделал фотосессию, и через несколько месяцев мне сказали, что я самый популярный мужчина на Тиндере. Вот тогда началось безумие. Я получал более 1000 сообщений в день. Я пытался ответить на столько, сколько мог, но не успевал даже открыть половину из них", - рассказывает Стефан.

Молодой человек говорит, что его просили на улице сделать селфи, дать автограф. Стефан наслаждался славой, ведь в школьные годы совсем не был популярен.

Он стал ходить на светские мероприятия, его приглашали на шоу, и он начал развивать модельную карьеру.

Слава Мистера Тиндера не принесла ему желаемого - любви

"Теперь я понимаю, что девушкам трудно воспринимать меня таким, каким я являюсь. Им нравится мнение обо мне, но они не понимают, кто я на самом деле. Я готов к чему-то серьезному. Я хочу сосредоточиться на семье", - говорит. парень.

Стефан говорит, что популярность мешает ему обрести отношения.

"Когда я гуляю, меня узнают и я много фотографируюсь с другими людьми, потому что я хороший парень. Это может вызвать ревность", - делится Мистер Тиндер.

Парень, кроме посещения мероприятий, занимается основной работой "по управлению талантами и маркетинговым агентством", регулярно ходит к тренажерке, поэтому времени на личную жизнь у него очень мало.

"Могут быть спокойные недели, но бывают дни, когда я не успеваю поесть, и это может стать серьезным испытанием для любой появляющейся в моей жизни женщины. В прошлом из-за этого все разрушалось", - говорит Стефан.

Все фото: metro.co.uk

У него было два периода серьезных отношений с тех пор, как он стал Мистером Тиндером, он был влюблен. Но к сожалению, из этого ничего не вышло. Так что 32-летний красавчик, самый желанный холостяк из Tinder, до сих пор одинок.