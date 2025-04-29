Як виглядає наймодніша сукня на весну 2025: приклад від Каті Осадчої

Відома телеведуча Катя Осадча показала трендову сукню на весну 2025, яка вже встигла завоювати серця модниць. Витончений дизайн, актуальний колір і деталі - цей образ є справжнім відображенням модних тенденцій цього сезону.
Який вигляд має модна сукня і чому вона стане хітом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучої.
Лук Осадчої - це поєднання мінімалізму, розкоші та актуальних трендів сезону. Вона має елегантний, сучасний і при цьому максимально природний вигляд.
Для стильних фото вона вибрала сукню з екошкіри - це один з головних трендів сезону. Теплий карамельний відтінок - один з модних кольорів, які відображають тенденцію на натуральність.
Лаконічний крій без зайвих деталей, відкриті плечі та акцент на талії надають елегантності та витонченості.
Катя Осадча показала образ зі шкіряною сукнею (фото: instagram.com/kosadcha)
Доповнити лаконічну сукню телеведуча вирішила бежевими лоферами без каблука. Такий мінімалістичний дизайн створює баланс із вбранням і додає образу легкості. Крім того, у 2025 році практичне й елегантне взуття без високих підборів дуже актуальне.
Доповнити свій лук Катя Осадча вирішила золотими сережками, масивними браслетами та каблучками. Такі прикраси роблять акцент на шиї та руках.
Катя Осадча показала наймоднішу сукню (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Для прохолодних днів весни можна вдягнути тонкий джемпер або водолазку під сукню з екошкіри.
Блейзер з легких тканин або джинсова куртка - це чудове доповнення до такої сукні. Вони додадуть образу структури та завершеності.
Легкий тренч - це практичний і стильний варіант для весняних днів.
У 2025 році актуальні кольори - це не тільки класичний чорний, а й пастельні відтінки, як-от м'ятний, бежевий або пудровий. Можна також обрати сукню з цікавою текстурою або тисненням.
Шкіряна сукня - тренд весни 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)
Вас також може зацікавити