Френч, нігті з аурою і хвилями: стильні ідеї манікюру на травень 2025

Травень - час оновлення і яскравих стильних рішень. У центрі уваги - незвичні варіації класичного френча, манікюр з ефектом аури та кольорові хвилі, що нагадують про тепло, сонце і свободу. Такі дизайни легко доповнять будь-який образ і підкреслять індивідуальність.

РБК-Україна (проєкт Styler) докладніше розповідає про ідеї манікюру на травень 2025, які доповнять будь-який образ і виділять вас із натовпу.

Різнобарвний хвилястий манікюр

Різнобарвний хвилястий манікюр поєднує в собі кілька яскравих або пастельних відтінків, які створюють хвилясті лінії або абстрактні фігури на нігтях. Він часто поєднує різні кольори, що плавно переходять один в інший, створюючи ефект хвиль або заокруглених ліній, що нагадують природні форми.

Це може бути:

хвилясті лінії різних кольорів, що в'ються по всій поверхні нігтя

пастельні та яскраві контрасти: часто використовують пастельні тони, що переходять у яскраві або неонові

плавні або різкі колірні переходи для досягнення більш графічного ефекту.



Хвилястий манікюр на травень 2025 (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Манікюр "оксамитове скло"

Дизайн нейл-арту "оксамитове скло" об'єднує в собі два тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття.

Професійні майстри використовують магнітний гель-лак, який наносять поверх прозорої бази. Такий манікюр має бездоганний вигляд завдяки використанню якісних матеріалів і спеціальних технік. Крім того, він зберігає свій вигляд довше, ніж домашній варіант.



Манікюр "оксамитове скло" (фото: instagram.com/thenaillologist)

Двоколірний французький манікюр

Двоколірний френч - це стильна варіація класичного французького манікюру, де замість однієї білої "посмішки" на кінчику нігтя використовуються два кольори. Це може бути як поєднання різних відтінків на одному нігті, так і чергування кольорів на різних пальцях.

Який вигляд має двоколірний френч:

Дві лінії на кінчику, наприклад, одна лінія рожевого, а друга - золотого кольору.

Кольоровий френч + контур - основна "посмішка" одного кольору, а зверху - тонка лінія іншого.

Різні кольори на різних руках або пальцях - наприклад, синій і жовтий на одній руці, зелений і рожевий - на іншій.

Комбінації пастельних або неонових відтінків - тренд весни й літа 2025 року.



Стильний френч на весну 2025 (фото: instagram.com/heluviee)

Манікюр із 3D-ефектом

3D-манікюр - це дизайн, у якому на нігтях створюються об'ємні елементи, що буквально "виступають" над поверхнею. Це може бути як декор, нанесений зверху, так і ефект глибини, коли здається, що візерунок "всередині" нігтя. Такий манікюр має дуже ефектний, незвичний і розкішний вигляд - він точно не залишиться без уваги.



Манікюр з об'ємними деталями (фото: instagram.com/heluviee)

Манікюр з аурою

Манікюр з аурою (aura nails) - це дизайн, що імітує світлову енергію або "ауру" навколо центру нігтя. Його фішка - м'який, розпливчастий градієнт, що створює ефект світіння, немов на нігтях візуалізовано енергетику або емоцію.



Яскравий манікюр з аурою (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Як виглядає манікюр з аурою:

у центрі нігтя - яскрава пляма або кольорове світіння, що поступово розмивається до країв.

колір "аури" може бути будь-який - від ніжно-рожевого до кислотно-зеленого, іноді з легким шимером або перламутром.

часто поєднують 2-3 кольори, щоб створити глибину або ефект "емоційної хвилі".



Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)