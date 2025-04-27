Наймодніший плащ на прохолодну весну: як його носять Інна Мірошниченко та дружина Віктора Павліка

Тренч - це класика, яка ніколи не виходить з моди. У прохолодну весняну погоду такий плащ забезпечує комфорт, захист від вітру та дощу, не обтяжуючи образ. Його можна носити з джинсами, сукнями, костюмами, кедами чи підборами - і завжди мати стильний вигляд. Саме тому зірки, стилісти та модниці щороку обирають тренч як базову річ у міжсезоння.

Інна Мірошниченко

Юрист, блогерка і дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка Інна вибрала довгий тренч світло-бежевого відтінку.



Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як відомо, це різновид двобортного плаща, для якого характерна наявність погонів, відкладного коміра, пояса і розрізу ззаду. Зазначимо, що в трендах 2025 року також укорочені моделі.



Дружина Тімура Мірошниченка показала наймодніший плащ на весну (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Інна вибрала стильний тренч від українського бренду Iva.clothe, який вона поєднує з елегантним костюмом, що складається з топа на бретельках і широких штанів.



Інна Мірошниченко показала тренди весни (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Її образ доповнює яскравий акцент у вигляді кольє і шляхетного відтінку винного - ідеальне рішення для офіційних заходів і презентацій. Завершити свій лук дружина Тімура Мірошниченка вирішила туфлями-човниками.



Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка, блогерка і концертна директорка Катерина Репяхова зробила ставку на мінімалізм і комфорт. Вона показала відразу два варіанти плаща на прохолодну весну.



Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона приміряла біло-молочний тренч від бренду Diadia_official, який чудово поєднується як з луками в стилі кежуал, так і зі стриманими елегантними образами.



Дружина Віктора Павліка показала тренч (фото: instagram.com/repyahovakate)

Другий варіант - із сірим тренчем. Його вона одягла з блакитними джинсами, зеленою футболкою поло, білими кросівками та стильною кепкою-бейсболкою.



Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як вибрати ідеальний тренч

Звертайте увагу на посадку

Ідеальний тренч повинен мати чіткий силует: не надто вузький, але не мішкуватий. Плащ має гарно сидіти на плечах і легко застібатися. Якщо любите об'ємні светри, беріть трохи більший розмір.

Довжина має значення

Тренди 2025 року - це середня і довжина максі. Міді має елегантний і практичний вигляд, а довгий тренч надає драматичності та витягує силует.

Колір - класика чи акцент

Бежевий - вічна класика, що пасує до всього. Але навесні можна погратися з кольорами: трендовий оливковий, молочний, графітовий, а також пастельні відтінки блакитного або рожевого.

Матеріал - залежно від погоди

Для прохолодної весни ідеально підходять тренчі зі щільної бавовни або з водовідштовхувальним просоченням. Деякі моделі мають знімну підкладку - це універсальний варіант для нестабільної погоди.

Деталі

Пояс, великі ґудзики, підплічники, клапани - усі ці елементи надають характеру. Якщо хочете універсальну модель, обирайте мінімалістичний крій. Для модного акценту - шукайте нестандартний крій або цікаву текстуру.



Укорочений тренч теж у трендах весни 2025 (колаж: РБК-Україна)