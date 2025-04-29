Как выглядит самое модное платье на весну 2025: пример от Кати Осадчей

Известная телеведущая Катя Осадчая показала трендовое платье на весну 2025, которое уже успело завоевать сердца модниц. Утонченный дизайн, актуальный цвет и детали - этот образ является настоящим отражением модных тенденций этого сезона.
Как выглядит модное платье и почему оно станет хитом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.
Лук Осадчей - это сочетание минимализма, роскоши и актуальных трендов сезона. Она смотрится элегантно, современно и при этом максимально естественно.
Для стильных фото она выбрала платье из экокожи - это один из главных трендов сезона. Теплый карамельный оттенок – один из модных цветов, которые отображают тенденцию на натуральность.
Лаконичный крой без лишних деталей, открытые плечи и акцент на талии придают элегантности и изящества.
Катя Осадчая показала образ с кожаным платьем (фото: instagram.com/kosadcha)
Дополнить лаконичное платье телеведущая решила бежевыми лоферами без каблука. Такой минималистичный дизайн создает баланс с нарядом и придает образу легкости. Кроме того, в 2025 году практичная и элегантная обувь без высоких каблука очень актуальна.
Дополнить свой лук Катя Осадчая решила золотыми серьгами, массивными браслетами и кольцами. Такие украшения делают акцент на шее и руках.
Катя Осадчая показала самое модное платье (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Для прохладных дней весны можно надеть тонкий джемпер или водолазку под платье из экокожи.
Блейзер из легких тканей или джинсовая куртка - это отличное дополнение к такому платью. Они придадут образу структуры и завершенности.
Легкий тренч - это практичный и стильный вариант для весенних дней.
В 2025 году актуальные цвета - это не только классический черный, но и пастельные оттенки, такие как мятный, бежевый или пудровый. Можно также выбрать платье с интересной текстурой или тиснением.
Кожаное платье - тренд весны 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)
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