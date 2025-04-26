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Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно

Субота 26 квітня 2025 07:16
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Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно Наймодніші джинси на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Джинси залишаються базовим елементом гардероба, але цієї весни на перший план виходить новий трендовий фасон, який вже обирають модниці по всьому світу. І це джинси з підворотами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає докладніше, чому такі джинси стали трендом і з яким взуттям їх поєднувати.

Джинси з підворотами або манжетами - справжній модний хіт весни 2025. Вони виглядають легко, невимушено, але дуже продумано. Їх можна поєднувати з різним взуттям, створюючи як повсякденні, так і елегантні образи.

Чому джинси з підворотами - хіт 2025

  • повернення до стилю 90-х і 2000-х, коли такі деталі були в тренді
  • вони, як правило, відкривають щиколотки та надають образу легкості
  • добре комбінуються як з об'ємними, так і витонченими речами.

З яким взуттям носити такі джинси

З відкритими босоніжками чи сандалями

Щоб створити стильний повсякденний лук, підберіть широкі джинси блакитного відтінку. Доповнити їх можна білою майкою, кроп-топом, сорочкою. А завершити лук можна сандалями або босоніжками на тонких ремінцях - це додасть витонченості образу і підкреслить щиколотки.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Джинси з підворотами можна носити влітку 2025 (фото: instagram.com/smythsisters)

З балетками

З балетками можна створити образ у стилі "паризький шик". Одягайте сині прямі джинси з підворотами, чорний приталений піджак і балетки. Доповніть лук бордовою сумкою.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Джинси з підворотами та балетки (фото: instagram.com/anna__laplaca)

З кросівками

Також можна поєднувати такі джинси з кросівками. Для прохолодної весни підберіть лук з трендовою курткою в стилі кантрі з контрастним комірцем і синіми джинсами.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Кросівки та джинси з підворотами (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Зі слінгбеками

Трендові в цьому сезоні слінгбеки - взуття з відкритою п'ятою - також можна носити з цією моделлю джинсів для створення образу в стилі елегантний кежуал. Їх можна комбінувати з шовковою блузкою, піджаком, маленькою сумочкою на ланцюжку тощо.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Слінгбеки з джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

З туфлями-човниками

Для створення denim total look одягайте сорочку оверсайз з деніму і широкі джинси. Щоб зробити яскравий акцент, можна доповнити образ яскравими туфлями-човниками та трендовою сумкою із замші.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Туфлі-човники та джинси з підворотами (фото: instagram.com/mimixn)

З лоферами

Чорні лофери й білі шкарпетки давно вже стали класикою. Їх можна носити в прохолодні весняні дні з джинсами та стильними куртками. Доповніть лук тонким джемпером або сорочкою, а також стильною сумкою.
Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно
Образ з лоферами на весну 2025 (фото: instagram.com/nlmarilyn)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду, тренди та стиль Who What Wear, сторінки модних блогерів Marianne Smyth, Anna LaPlaca, Jessica Skye, Sylvie Mus, Mimi Nguyen, MARILYN.

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