Як виглядає наймодніша куртка на весну 2025: Раміна задає тренди

Який лук обрала Раміна

Блогерка і телеведуча показала два образи зі шкіряною курткою благородного коричневого відтінку. Для першого луку вона обрала широкі штани рудого кольору з високою лінією талії та стрілками попереду.

Їх вона вирішила доповнити класичною сорочкою блакитного кольору, яку заправила в штани. Завершила повсякденний лук Раміна курткою в стилі оверсайз.

Аксесуари вдало доповнюють вбрання. На талії елегантний ремінь із золотою пряжкою, а в руках - чорна сумка класичної форми. Образ завершують білі кросівки, які надають легкості та сучасності, а також сережки та каблучки.



Раміна показала модну куртку (фото: instagram.com/raminalalala)

Другий лук зі шкіряною курткою вона доповнила штанами з деніму. Зазначимо, що широкі джинси - один із трендів весни 2025. До них вона підібрала простий сірий світшот, який забезпечить комфорт у прохолодну погоду.

З аксесуарів тут теж присутня велика чорна сумка і замшеві світло-коричневі лофери.

Цей образ має більш розслаблений і буденний вигляд порівняно з попереднім, але все одно залишається модним і актуальним завдяки вдалому поєднанню трендових речей і базових елементів гардероба.



Раміна задає тренди (фото: instagram.com/raminalalala)

Коричнева шкіряна куртка - тренд 2025

Коричнева шкіряна куртка - головний модний "камбек" весни 2025. І ось чому вона опинилася в центрі уваги дизайнерів і стилістів.

Альтернатива класичній чорній

Коричневий - м'якший, тепліший і багатший відтінок, який не має такого "жорсткого" вигляду, як чорний. Він краще поєднується з пастельними кольорами, джинсами, денімом, білою сорочкою або навіть яскравими акцентами.

Ретро-естетика і дух 70-х

Мода 2025 року активно переосмислює стиль 70-х з його природними кольорами, замшею, розкльошеними штанами та легкою недбалістю. Коричнева куртка якраз нагадує культові образи тих часів, але в сучасній інтерпретації.



Шкіряна куртка на прохолодну весну (фото: instagram.com/raminalalala)

Розкіш без зусиль

Шкіра в теплих відтінках коньяку, шоколаду або карамелі має дорогий і благородний вигляд. Вона надає образу статусності навіть у найпростішій комбінації, наприклад, з білою футболкою і джинсами.

Підходить для різних стилів

Коричнева куртка легко адаптується під різні образи:

кежуал (з кедами та джинсами)

офісний (з костюмними штанами або спідницею)

романтичний (з сукнею)

бохо (з максіспідницею і чобітьми).

Ставка на натуральність

Загальний тренд сезону весна-літо 2025 - природність, екоматеріали й теплі кольори. Коричнева штучна шкіра якраз підтримує цей тренд, особливо в матовій або "зістареній" фактурі.



Раміна показала модний верхній одяг (фото: instagram.com/raminalalala)