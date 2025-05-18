Как выглядит самая модная куртка на весну 2025: Рамина задает тренды

Кожаная куртка - классика, которая не теряет актуальности, а этой весной в моде особый вариант. В центре внимания - коричневая кожаная куртка, которую уже активно носят модницы и стилисты.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Рамины решило рассказать подробнее о куртке, которая весной 2025 года должна быть в гардеробе каждой модницы.
Блогерша и телеведущая показа два образа с кожаной курткой благородного коричневого оттенка. Для первого лука она выбрала широкие брюки рыжего цвета с высокой линией талии и стрелками спереди.
Их она решила дополнить классической рубашкой голубого цвета, которую заправила в брюки. Завершила повседневный лук Рамина курткой в стиле оверсайз.
Аксессуары удачно дополняют наряд. На талии элегантный ремень с золотой пряжкой, а в руках - черная сумка классической формы. Образ завершают белые кроссовки, которые придают легкости и современности, а также серьги и кольца.
Рамина показала модную куртку (фото: instagram.com/raminalalala)
Второй лук с кожаной курткой она дополнила брюками из денима. Отметим, что широкие джинсы - один из трендов весны 2025. К ним она подобрала простой серый свитшот, который обеспечит комфорт в прохладную погоду.
Из аксессуаров здесь тоже присутствует большая черная сумка и замшевые светло-коричневые лоферы.
Этот образ выглядит более расслабленным и обыденным по сравнению с предыдущим, но все равно остается модным и актуальным благодаря удачному сочетанию трендовых вещей и базовых элементов гардероба.
Рамина задает тренды (фото: instagram.com/raminalalala)
Коричневая кожаная куртка - главный модный "камбек" весны 2025. И вот почему она оказалась в центре внимания дизайнеров и стилистов.
Коричневый - более мягкий, более теплый и более богатый оттенок, который не выглядит так "жестко", как черный. Он лучше сочетается с пастельными цветами, джинсами, денимом, белой рубашкой или даже яркими акцентами.
Мода 2025 года активно переосмысливает стиль 70-х с его естественными цветами, замшей, расклешенными брюками и легкой халатностью. Коричневая куртка как раз напоминает культовые образы тех времен, но в современной интерпретации.
Кожаная куртка на прохладную весну (фото: instagram.com/raminalalala)
Кожа в теплых оттенках коньяка, шоколада или карамели выглядит дорого и благородно. Она придает образу статусности даже в самой простой комбинации, например, с белой футболкой и джинсами.
Коричневая куртка легко адаптируется под разные образы:
Общий тренд сезона весна-лето 2025 - естественность, экоматериалы и теплые цвета. Коричневая искусственная кожа как раз поддерживает этот тренд, особенно в матовой или "состаренной" фактуре.
Рамина показала модную верхнюю одежду (фото: instagram.com/raminalalala)
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