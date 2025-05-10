Як носити широкі штани при невисокому зрості: стильні поради, які дійсно працюють

Широкі штани давно стали must-have у гардеробі, але дівчатам невисокого зросту іноді складно знайти "свою" модель. Насправді все простіше, ніж здається: варто лише знати кілька перевірених стилістичних прийомів, які допоможуть витягнути силует і мати бездоганний вигляд.

Широкі штани - це чудовий вибір, навіть якщо у вас невисокий зріст! Головне - правильно їх стилізувати, щоб вони підкреслювали вашу фігуру і додавали впевненості.

Висока посадка - ваш найкращий друг

Штани з високою талією візуально подовжують ноги, оскільки лінія талії здається вищою. Вибирайте моделі, які починаються на рівні вашої природної талії або трохи вище.



Як носити широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)

Правильна довжина має значення

Ідеальна довжина широких штанів для невисокого зросту - це коли вони ледве торкаються взуття або закінчуються на 1-2 см вище щиколотки. Занадто довгі штани візуально "з'їдять" ваш зріст і будуть виглядати неохайно. Якщо ви носите підбори, штани можуть бути трохи довшими, але все одно не повинні волочитися по підлозі.



З чим носити широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)

Заправлений верх - запорука пропорційності

Заправляйте футболки, блузки, светри або боді в штани. Це підкреслить вашу талію і створить чітку лінію між верхом і низом, знову ж візуально подовжуючи ноги. Якщо ви не хочете повністю заправляти верх, спробуйте частково заправити передню частину або використати вузький ремінь, щоб позначити талію.



Широкі штани відмінно виглядають при невисокому зрості (фото: instagram.com/anoukyve)

Вибирайте правильний об'єм

Занадто широкі та об'ємні штани можуть візуально зробити вас нижчими. Штани-кюлоти або палаццо з більш прямою лінією можуть бути хорошим варіантом.



Широкі штани на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Взуття на підборах або платформі

Підбори - це класичний спосіб додати зросту. Платформа також може бути зручною альтернативою підборам і додасть вам кілька сантиметрів. Якщо ви віддаєте перевагу взуттю на плоскій підошві, обирайте гостроносі балетки або лофери, які візуально подовжать стопу.



Широкі штани в трендах 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Монохромні образи

Вбрання в одному кольорі або близьких відтінках створюють безперервну вертикальну лінію, що візуально зробить вас вищою.



Широкі штани - мастхев 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Вертикальні лінії та дрібні принти

Вертикальні смужки або інші вертикальні елементи в дизайні штанів також можуть допомогти візуально витягнути силует. Уникайте великих і яскравих принтів, що перевантажують образ.



Широкі штани на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Аксесуари

Довгі намиста або сережки можуть створити вертикальну лінію і відвернути увагу від невисокого зросту. Маленькі сумки мають кращий вигляд із широкими штанами, ніж великі та об'ємні.



Широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)

Експериментуйте з пропорціями

Спробуйте поєднувати широкі штани з більш обтислим верхом, щоб створити баланс. Короткий топ або кроп-топ у поєднанні з високою посадкою штанів також може виглядати дуже стильно і візуально подовжити ноги.

Головне - почуватися комфортно і впевнено у своєму образі. Не бійтеся експериментувати та знаходити свій власний стиль, який підкреслить вашу індивідуальність, незалежно від зросту.



Широкі штани - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)