Як виглядає найбільша тварина, яка коли-небудь існувала на планеті: вона досі живе на Землі

Найбільшою твариною був визнаний величезний алігатор, якого знайшли у 1890 році в Луїзіані. Він мав довжину у 5,85 метра. Тільки уявіть собі, що один з найвищих баскетболістів світу Шакіл О'Ніл має зріст 2,16 метра, а цей алігатор - майже утричі більший.

Варто зазначити, що історія цього алігатора дуже таємнича і його розміри ніколи не були перевірені, а життя тварини - дуже сумна.

На Марш-Айленді 17-річний Едвард "Нед" Евері Макілхенні відстрілював качок на болоті. І там він побачив гігантську істоту. Хлопцеві здалося, що тварина помирає від впливу холоду і вирішив припинити її страждання та пристрелив алігатора.

Наступного дня він повернувся до тіла алігатора з двома друзями, бо хотів витягти тварину з води та зняти з нього шкіру. Однак їм це не вдалося, бо алігатор був занадто великий та тяжкий, і він знаходився у болотистій місцевості - витягти його так і не змогли.

Для вимірювання тварини Едвард використав свою рушницю, бо знав, що вона має тридцять дюймів. За його підрахунками, довжина алігатора склала 19 футів та 2 дюйми (тобто, 5,85 метра).

Варто зазначити, що слова Макілхенні ніхто потім не перевіряв. І у дорослому віці він став не тільки затятим натуралістом, а й ще й крутим бізнесменом - його родина заснувала компанію, яка виробляє соус "Табаско". А у 1935 році Тед написав книгу про алігаторів - "Історія життя алігатора".

Ще одного гігантського алігатора знайшли у Міссісіпі у 2023 році. Його довжина - 4,3 метра. Тварина важила 364 кілограми та була спіймана в серпні під час сезону полювання на алігаторів.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільший крокодил - мешканець морської води на ім'я Кассіус. Його розмір - 5,48 метра.

А найбільший крокодил, який жив у неволі, був 6,17-метровий морський крокодил на ім'я Лолонг, якого спіймали на Філіппінах у вересні 2011 році. У 2013 році він помер.

Зараз у різних місцях нашої планети є чимало тварин, які ховається від ока людини та мають неймовірні розміри. Можливо, колись з ними вдасться зустрітися.