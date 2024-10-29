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Як виглядає і чим займається Б'янка тен Хаг - дружина звільненого тренера МЮ

Ерік тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)
Автор: Іванна Пашкевич

Б'янка тен Хаг - жінка, яка є незамінною підтримкою Еріка тен Хага, відомого тренера, нещодавно звільненого з "Манчестер Юнайтед". У медіапросторі дружини знаменитостей часто стають об’єктом пильної уваги, проте Б'янка обрала інший шлях, залишаючись у тіні, хоча саме вона супроводжує Еріка у всіх його досягненнях і випробуваннях.

Який вигляд має та чим займається кохана нідерландського тренера - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Б'янка тен Хаг переважно залишається осторонь публічної уваги, незважаючи на те, що її чоловік обіймав високу посаду.

Вона людина дуже приватна та стримана, тому у неї немає акаунта в Instagram.

Кажуть, що Ерік та його обраниця, якій, за припущеннями, від 45 до 50 років, були закоханими ще з дитинства й одружені багато років.

Відомо, що у них троє дітей - дві доньки й син, чиї імена не розголошувалися в публічному просторі.

Родина мешкає в Олдензалі, Твенте, Нідерланди, але переїхала до Манчестера після призначення Еріка новим тренером "Манчестер Юнайтед".

Кажуть, що серед захоплень подружжя - гра в гольф, а також вони не раз були помічені під час спільних велосипедних прогулянок.

У родині Еріка також є відомі особи, такі як його брати Мішель і Ріко, які спільно керують найбільшою компанією з надання послуг нерухомості та фінансових послуг у Хааксбергені.

Нагадаємо, Тен Хаг очолив Манчестер Юнайтед у липні 2022 року. Під його керівництвом манкуніанці здобули два трофеї - Кубок ліги у 2023 році та Кубок Англії в сезоні 2023/24.

Ерік тен Хаг (фото: instagram.com manchesterunited)

Нещодавно офіційний сайт англійського клубу повідомив, що нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг покинув посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед", повідомляє . Причиною звільнення стали незадовільні результати команди - після 9-ти турів "червоні дияволи" йдуть у турнірній таблиці АПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 11 очок. 

Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера буде Рууд ван Ністелрой (легендарний нападник виступав за "червоних дияволі" з 2001 по 2006 роки).

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